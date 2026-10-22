Israël perd l’opinion US : La majorité des Américains contre la livraison de bombes à Tel-Aviv

Selon le site d’information américain Responsible Statecraft, l’enquête a été menée auprès de 3 200 participants dans les États de Géorgie, d’Iowa, du Maine, de Caroline du Nord, d’Ohio et du Texas, entre fin septembre et mi-octobre.

Les États-Unis se préparent aux élections de mi-mandat prévues le 3 novembre, dans un contexte de forte concurrence pour plusieurs sièges au Sénat dans les États étudiés, dont les résultats pourraient favoriser les chances des démocrates de reprendre le contrôle du Sénat.

Les résultats ont montré que la majorité des participants, ou une large majorité d’entre eux, étaient favorables à une réduction des fonds américains alloués à l’armement d’Israël, qui s’élèvent à 3,3 milliards de dollars par an, tandis que la majorité des personnes interrogées estimaient qu’Israël tirait davantage profit de la guerre contre l’Iran que les États-Unis.

Concernant le soutien aux mesures au Sénat visant à empêcher le transfert de bombes à Israël, le pourcentage de partisans dans le Maine a atteint 65 %, contre 22 % d’opposants. En Géorgie, 55 % ont soutenu ces mesures contre 28 %, dans l’Iowa 56 % contre 24 %, en Caroline du Nord 51 % contre 30 %, dans l’Ohio 57 % contre 31 % et au Texas 54 % contre 30 %. Le sondage a également montré que 52 % des participants en Géorgie étaient favorables à une réduction du financement annuel américain pour les armes à Israël, contre 34 % qui s’y opposaient.

Le taux d’approbation était de 59 % dans l’Iowa contre 26 %, de 57 % dans le Maine contre 30 %, de 48 % en Caroline du Nord contre 34 %, de 54 % dans l’Ohio contre 37 % et de 52 % au Texas contre 34 %.

Concernant la guerre contre l’Iran, 50 % des personnes interrogées en Géorgie estimaient qu’« Israël » était le principal bénéficiaire de la guerre, contre 28 % qui pensaient que c’était les États-Unis. Dans l’Iowa, les pourcentages étaient respectivement de 54 % et 21 %, dans le Maine de 59 % et 19 %, en Caroline du Nord de 52 % et 23 %, dans l’Ohio de 49 % et 27 %, et au Texas de 51 % et 25 %.

Les résultats ont révélé une disparité entre les affiliations politiques des participants, les démocrates et les indépendants étant plus enclins à s’opposer à la poursuite du transfert d’armes à Israël que les républicains. Cependant, au moins un tiers des républicains dans cinq des six États se sont déclarés favorables à l’interdiction du transfert de bombes, à l’exception de la Caroline du Nord, où ce chiffre était de 26 %. C’est dans l’État du Maine que cette position a recueilli le plus fort soutien, à hauteur de 45 %, chez les républicains.

Les résultats du sondage indiquent que le soutien des républicains à Israël et à la guerre contre l’Iran pourrait constituer une vulnérabilité électorale dans les États indécis, notamment à la lumière d’autres sondages qui ont montré un déclin du soutien populaire à la conduite d’Israël dans sa guerre en cours contre la bande de Gaza, et une opposition de 55 % au conflit américain avec l’Iran.

Des sondages récents ont également montré que la guerre avec l’Iran intéresse davantage les électeurs que les questions d’immigration et de criminalité, qui figurent parmi les sujets sur lesquels les républicains se concentrent lors de leurs campagnes électorales.