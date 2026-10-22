Les Palestiniens à l’épreuve de l’IA israélienne : Entre surveillance et liquidations extra-judiciaires

En Cisjordanie occupée, des systèmes fondés sur l’intelligence artificielle aident les autorités israéliennes à surveiller les terres, les bâtiments et les déplacements, ce qui fait craindre que cette technologie ne facilite les démolitions et n’accélère les déplacements de population.

À Gaza, des enquêtes ont documenté l’utilisation de listes de cibles présumées générées par l’IA pour orienter les frappes militaires, des agents du renseignement israélien décrivant des procédures d’approbation qui ne prenaient parfois que quelques secondes. « C’est de l’automatisation pure et simple, héritée de l’apartheid », a déclaré Mustafa Jarrar, professeur d’IA à l’université Hamad Bin Khalifa, à Anadolu. « La nouveauté, c’est que l’IA ne se contente plus de collecter et d’analyser des données, mais qu’elle peut aussi passer des ordres », a-t-il déclaré.

Le chercheur palestinien Jalal Abukhater a averti que le développement des systèmes de surveillance contribuait à renforcer le contrôle israélien. « Les comportements, les déplacements, les personnes à qui vous parlez, tout est surveillé et vise un seul but : aider l’occupation israélienne à dominer et à contrôler cette population », a ajouté le responsable des politiques de l’organisation palestinienne de défense des droits numériques 7amleh, à Anadolu.

Un reportage d’Al Jazeera daté du 17 septembre a mis en lumière ImiSight, outil fondé sur l’intelligence artificielle utilisé pour détecter les modifications apportées aux bâtiments et aux terrains, aidant ainsi les autorités israéliennes à repérer les structures qu’elles considèrent comme non autorisées et à les cibler pour faire appliquer la réglementation.

Initialement utilisée dans le désert du Naqab, où les Palestiniens israéliens sont confrontés à des politiques de construction restrictives et à des démolitions, cette technologie a depuis été déployée en Cisjordanie occupée, suscitant des inquiétudes quant à l’utilisation de la surveillance automatisée pour étendre le contrôle israélien sur les terres palestiniennes. En janvier 2025, les médias israéliens ont rapporté, citant des chiffres de l’Autorité foncière israélienne, qu’ImiSight avait contribué à cartographier environ 10 735 kilomètres carrés en 2024. L’autorité a indiqué avoir engagé environ 495 procédures visant à faire appliquer la réglementation à la suite de détections effectuées par le système et d’inspections sur le terrain. Ces opérations ont contribué à l’expulsion de milliers de Palestiniens.

M. Jarrar a expliqué que les systèmes d’IA pouvaient comparer des images satellitaires prises à différentes périodes pour détecter les modifications apportées aux structures et les signaler en vue d’une inspection plus approfondie, permettant ainsi aux autorités d’identifier les bâtiments susceptibles de faire l’objet de mesures coercitives.

Le chercheur J. Abukhater a déclaré qu’avant le déploiement de tels systèmes, les responsables devaient inspecter les sites en personne avant que les autorités n’envoient des équipes et des bulldozers pour démolir les structures. « Cela nécessiterait, vous savez, que des personnes se rendent sur place pour vérifier et contrôler », a-t-il averti, ajoutant que de telles technologies pourraient accélérer les démolitions et renforcer le contrôle israélien sur les communautés palestiniennes.

Les démolitions s’accélèrent

Le développement annoncé de cette technologie intervient dans un contexte de multiplication des démolitions de structures palestiniennes en Cisjordanie occupée. Dans l’ensemble de la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est occupée, plus de 1 100 structures avaient été démolies en 2026 au moment de la publication du rapport de septembre du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies, entraînant le déplacement de plus de 1 500 Palestiniens.

Selon les données de l’OCHA, le nombre annuel moyen de structures démolies par Israël dans la zone C pour absence présumée de permis de construire a augmenté d’environ 80 %, passant de 537 sur la période 2010-2022 à 966 sur la période 2023-2025. La zone C représente environ 60 % de la Cisjordanie occupée et demeure sous le contrôle administratif et sécuritaire total d’Israël. Les Palestiniens sont confrontés à de sévères restrictions pour obtenir des permis de construire, ce qui expose de nombreuses constructions à la démolition. En avril 2025, une unité chargée de faire appliquer la réglementation au sein de l’Autorité foncière israélienne a été créée pour opérer en Cisjordanie occupée, selon l’ONU.

L’organisation israélienne de défense des droits humains Peace Now a qualifié cette mesure de pas vers l’annexion, tandis que l’ONU a averti qu’elle intensifierait l’application discriminatoire des règles relatives aux permis de construire et aggraverait les déplacements forcés des Palestiniens. En mars 2025, ImiSight a déclaré que sa technologie aidait les autorités à identifier les utilisations non autorisées des terres grâce à l’imagerie satellitaire, aux drones et à la photographie aérienne, réduisant ainsi les délais nécessaires pour faire appliquer la réglementation. « Des années d’analyses basées sur l’IA ont transformé les opérations de répression, réduisant les délais et permettant une action rapide et efficace sur le terrain ! », a déclaré l’entreprise dans un article de blog.

J. Abukhater a estimé que le nombre de démolitions effectuées depuis l’introduction de ces systèmes assistés par l’IA avait doublé. « Ces systèmes dans leur ensemble sont conçus de manière à consolider l’occupation, à donner à l’occupant les moyens d’accélérer ses actions contre les communautés palestiniennes », a-t-il ajouté.

Reconnaissance faciale

La surveillance ne se limite pas aux terres et aux bâtiments, mais s’étend également aux personnes vivant en territoire occupé. Dans un rapport publié en mai 2023, Amnesty International a documenté l’utilisation par Israël de Red Wolf, un système de reconnaissance faciale déployé aux points de contrôle militaires d’Hébron. Red Wolf scanne les visages des Palestiniens sans leur consentement et les compare à des bases de données biométriques pour déterminer s’ils peuvent franchir les points de contrôle.

Amnesty International a également documenté l’utilisation de l’application pour smartphone Blue Wolf et de la base de données Wolf Pack, auxquelles les forces israéliennes ont recours pour collecter et consulter des informations sur les Palestiniens. L’organisation a déclaré que ces systèmes renforçaient les restrictions à la liberté de circulation, notamment dans la zone H2 d’Hébron, qui reste sous contrôle israélien. Le rapport faisait également état d’une surveillance vidéo intensive à Jérusalem-Est occupée et soulignait que la technologie de reconnaissance faciale portait atteinte à la vie privée et décourageait l’activité politique.

J. Abukhater a déclaré que des Palestiniens étaient photographiés aux points de contrôle et lors de raids militaires dans les domiciles. « Ils prennent simplement leur téléphone et prennent une photo du visage de la personne », a-t-il déclaré, décrivant des cas où des soldats avaient photographié des Palestiniens aux points de contrôle, même lorsqu’ils ne présentaient pas de pièce d’identité. Il a également décrit des raids nocturnes au cours desquels des soldats avaient photographié les habitants, y compris des enfants. « Les soldats ont des objectifs, et on leur dit qu’ils doivent photographier 100 Palestiniens par jour », a-t-il ajouté tout en assurant que les informations recueillies pourraient servir à établir des profils détaillés des Palestiniens, notamment de leurs déplacements, de leurs relations et de leur histoire personnelle. Il a décrit le système dans son ensemble comme « une grande prison » et a déclaré que les Palestiniens étaient soumis à une surveillance qui restreignait leurs droits fondamentaux

M. Jarrar a indiqué que les informations provenant des caméras, des smartphones et des systèmes d’identification des véhicules pourraient être combinées pour établir des profils détaillés des individus. Il a également affirmé que les forces israéliennes pirataient les caméras privées des Palestiniens. « Vous identifiez les humains, les voitures… différents types d’objets », a-t-il déclaré. « Vous les surveillez en permanence et vous identifiez ainsi les cibles. » Il a expliqué que l’IA pouvait également détecter des schémas de déplacement inhabituels, comme une personne empruntant un itinéraire différent entre Ramallah et Naplouse. « L’IA détectera un nouveau schéma et déclenchera rapidement des alarmes », a-t-il déclaré.

De la surveillance au ciblage militaire

Parallèlement aux systèmes documentés en Cisjordanie occupée, qui reposent principalement sur la surveillance et le contrôle, les enquêtes sur les opérations militaires israéliennes à Gaza ont soulevé d’autres préoccupations concernant le ciblage assisté par l’IA.

Une enquête publiée en avril 2024 par +972 Magazine et Local Call, fondée sur des entretiens avec six officiers du renseignement israélien, a révélé qu’un système d’IA connu sous le nom de Lavender avait identifié des suspects comme cibles potentielles de bombardements et signalé jusqu’à 37 000 Palestiniens au cours des premières phases de la guerre.

Une source du renseignement a décrit le personnel comme un simple « tampon » approuvant les recommandations du système, ne consacrant parfois qu’une vingtaine de secondes à l’examen d’une cible avant d’approuver une attaque.

M. Jarrar a averti que des procédures d’approbation aussi rapides pourraient laisser peu de place à un examen approfondi. « Tout est entièrement automatisé », a-t-il déclaré à propos du processus qu’il a décrit, le qualifiant de « mise à mort par machine, en gros ».

L’enquête a également mis au jour un système baptisé « Où est papa ? », utilisé pour suivre les personnes suspectées et déterminer l’heure de leur retour au domicile familial. Selon le documentaire primé de [[NAZA]], ce système permet, grâce à une simple phrase comme « Papa est à la maison », de déclencher [[un attentat]].

M. Jarrar a déclaré que l’utilisation plus large de ces technologies devrait préoccuper les gouvernements et les chercheurs au-delà de la région. « Israël incite et encourage d’autres pays à faire de même », a-t-il déclaré. « Il sert de modèle. »

De son côté, J. Abukhater a averti que la diffusion de telles technologies pourrait également accélérer les violations commises contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. « Ce qui m’inquiète, c’est que ces outils accélèrent les plans de nettoyage ethnique, d’enracinement de l’occupation et de consolidation de l’annexion du territoire palestinien en Cisjordanie occupée », a-t-il déclaré.

Le recours croissant aux technologies de surveillance a également soulevé des questions concernant les entreprises internationales fournissant des services numériques aux agences de sécurité israéliennes. Microsoft a fait l’objet d’un examen minutieux en 2025 après que le Guardian a rapporté qu’une unité du renseignement militaire israélien avait utilisé sa plateforme cloud Azure pour stocker des enregistrements d’appels téléphoniques palestiniens recueillis dans le cadre de la surveillance à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Le 25 septembre 2025, Microsoft a déclaré qu’un examen avait permis de trouver des preuves corroborant certains éléments du rapport, notamment l’utilisation du stockage Azure aux Pays-Bas et des services d’IA. L’entreprise a désactivé certains services de stockage en nuage et d’intelligence artificielle utilisés par une unité du ministère israélien de la Défense, affirmant que ses conditions d’utilisation interdisaient la surveillance de masse des civils. « Il s’agit d’une complicité directe entre des entreprises privées et des acteurs de l’État israélien qui violent ouvertement les droits humains », a déclaré J. Abukhater. « Ces entreprises doivent en répondre. » M. Jarrar a également plaidé pour des règles internationales plus strictes encadrant l’utilisation de l’IA dans les opérations militaires. « Nous avons vraiment besoin d’une nouvelle loi internationale concernant l’utilisation de l’IA dans les exécutions automatisées », a-t-il déclaré.