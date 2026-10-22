Des sources ont indiqué au journal que le programme est encore au stade de la planification et n’a pas encore été mis en œuvre. Selon six sources proches du dossier, le programme repose sur des agents travaillant sous une identité secrète, se faisant passer pour des hommes d’affaires ou des employés du secteur privé, sans lien déclaré avec le gouvernement américain.

Selon ces sources, ce programme constituerait un bras clandestin au sein d’une campagne plus vaste du Pentagone, dans le contexte d’une guerre économique, visant à mener une guerre économique et à intensifier l’espionnage contre la Chine et d’autres concurrents dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la biotechnologie et les semi-conducteurs.

En réponse aux questions du journal, le département américain de la Guerre a nié qu’un tel programme soit en cours. « Cette enquête semble reposer sur des informations totalement fausses », a déclaré Jacob Bliss, porte-parole adjoint du Pentagone. « Les personnes qui vous fournissent ces affirmations manquent cruellement d’informations exactes, ou bien elles vous induisent délibérément en erreur pour propager leurs idées délirantes. »

De son côté, la CIA a refusé de commenter, tandis que Tom Racousan, conseiller principal du secrétaire adjoint à la Guerre, n’a pas répondu à la demande de commentaires du journal.