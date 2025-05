Les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, selon lesquelles la France n’est pas en guerre contre la Russie sont fausses, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Il a précisé que la France est en guerre contre la Russie « car ses missiles à longue portée sont utilisés par le régime nazi de Kiev pour effectuer des frappes sur le territoire de la Fédération de Russie », ajoutant qu’« il s’agit principalement de frappes contre des cibles civiles ».

S. Lavrov a recommandé au ministre français, « s’il aime sa patrie et croit représenter ses intérêts », d’appliquer « le principe de longue date de tous les politiques français épris de liberté, et de tout le monde en général : liberté, égalité, fraternité ». Selon le chef de la diplomatie russe, ce principe inclut les droits de l’Homme, « que la France brandit à tout va pour toute situation partout dans le monde, à l’exception du conflit ukrainien ». Il a également commenté les frappes russes de représailles qui ont suivi l’attaque massive et sans précédent du régime de Kiev contre les civils russes. Il a souligné que ces frappes étaient « absolument naturelles dans cette situation ». « Le criminel doit être puni », a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères.

S. Lavrov a précisé que les frappes de représailles russes ont été menées « uniquement sur des installations militaires et sur des infrastructures utilisées par les forces armées ukrainiennes ». « Je vous assure, Zelensky et sa junte savent parfaitement pourquoi ils les ont subies », a-t-il souligné, dénonçant les crimes de Kiev contre les civils russes.

La déclaration de Friedrich Merz, chancelier allemand, sur la suppression de la limitation de la portée des frappes ukrainiennes sur le territoire russe avec des armes occidentales « ne fait que montrer une fois de plus le niveau de compétence des personnes qui ont accédé au pouvoir en Europe », a constaté S. Lavrov. « Hier, il a déclaré avec beaucoup d’emphase, qu’à partir de ce moment et pour toujours, il n’y aurait plus aucune restriction sur la portée des frappes. De plus, il a parlé en son nom, au nom de la France, au nom de la Grande-Bretagne et au nom des États-Unis. Un peu plus tard, le vice-chancelier de Merz a affirmé qu’il n’en avait pas du tout été question. Si j’ai bien compris, la Bundeswehr, un représentant de la Bundeswehr, a fait la même déclaration », a indiqué le responsable russe. « Ayant réalisé la portée de ses propos, Merz a déclaré ne pas avoir parlé d’une nouvelle décision, mais d’une décision qui avait été prise par l’ancienne administration allemande », a continué S. Lavrov, ajoutant que ce fait « suggère que la décision d’autoriser l’Ukraine à faire ce qu’elle veut, au moins dans certaines limites, en matière de frappes contre des cibles sur le territoire russe, cette décision a été prise il y a longtemps mais a été tenue secrète ».

Représailles russes

Ces derniers jours, le régime de Kiev a lancé une attaque massive sur le territoire russe. Selon le ministère russe de la Défense, entre le 20 et le 27 mai, la défense aérienne russe a intercepté 2 331 drones, dont 1 465 visaient des infrastructures civiles. La défense russe a qualifié ces actions de « provocatrices », visant à perturber le processus du règlement pacifique du conflit ukrainien, initié par la Russie. L’Occident, cependant, n’a condamné que les frappes de représailles russes, restant silencieux sur les attaques ukrainiennes contre les civils russes.

En réponse aux attaques massives menées par l’Ukraine entre le 20 et le 27 mai, au cours desquelles 2 331 drones ukrainiens ont été interceptés, dont 1 465 contre des cibles non militaires, la Russie a procédé à des frappes de représailles exclusivement contre des installations militaires ukrainiennes, a rapporté le ministère russe de la Défense. Selon le communiqué, entre le 20 et le 27 mai, le régime de Kiev a « multiplié » le nombre d’attaques de drones et de tirs d’artillerie de fabrication occidentale contre des installations civiles russes. Ainsi, les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté et détruit 2 331 drones ukrainiens au cours de cette période. Par ailleurs, 1 465 drones, soit plus de la moitié, ont été abattus en dehors de la zone de combat. Des civils, dont des femmes et des enfants, ont été blessés à la suite d’attaques de drones ukrainiens dans des régions russes, a indiqué le ministère russe de la Défense.

« En réponse aux actions du régime de Kiev, les forces armées de la Fédération de Russie ont effectué des frappes avec des armes aériennes, maritimes et terrestres de haute précision, ainsi qu’avec des drones de combat, uniquement contre des installations militaires et des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien », a indiqué le ministère russe de la Défense. Ainsi, entre le 20 et le 22 mai, la Russie a effectué des frappes de précision sur plusieurs dépôts de munitions, de missiles et d’artillerie, ainsi que sur les infrastructures de plusieurs aérodromes militaires et stations radar de défense aérienne des forces ukrainiennes. Des frappes de représailles ont également été lancées contre les sites de déploiement temporaire de mercenaires étrangers dans les régions de Soumy et de Kharkov. Une frappe du système de missiles Iskander-M a visé plusieurs véhicules de commandement de combat et des systèmes de défense antiaérienne Patriot de fabrication américaine, ainsi qu’une station radar multifonctionnelle AN/MPQ-65 de l’OTAN. Le 23 mai,en réponse aux attaques ukrainiennes contre des civils russes, les forces russes ont lancé une attaque de missiles guidés de précision sur un site de déchargement et un dépôt de conteneurs d’équipements militaires et de munitions dans le port d’Odessa, détruisant une centaine de conteneurs contenant des composants pour des bateaux à pilote automatique, des drones et des munitions. Le 24 mai, la Russie a exercé des représailles contre une entreprise militaro-industrielle ukrainienne produisant des missiles et des drones, un centre de reconnaissance radio-technique et un centre d’aviation du Service de sécurité de l’Ukraine dans la région de Kiev. Un système de missiles antiaériens Patriot a également été détruit. Le 25 mai, une attaque massive avec des armes de précision à longue portée a été lancée contre des entreprises militaro-industrielles ukrainiennes produisant des composants d’armes de missiles, de l’électronique radio, des explosifs, du carburant pour fusées et des drones pour l’armée ukrainienne. Dans la région de Kiev, des centres de contrôle de drones et des sites de leur fabrication ont également été visés. Le 26 mai, des frappes de représailles ont été effectuées contre les infrastructures militaires de plusieurs aérodromes ukrainiens, les dépôts de munitions de deux brigades mécanisées du régime de Kiev et les points de contrôle de la division de défense antiaérienne C-300. Le ministère russe de la Défense a réaffirmé une fois de plus que la Russie continuerait à lancer des frappes de représailles sur les installations militaires ukrainiennes en réponse aux attaques terroristes et aux provocations du régime de Kiev.

La carte FSB

Sept membres d’une cellule terroriste internationale, originaires d’Asie centrale, ont été arrêtés dans la région russe de Nijni Novgorod par le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB). Agissant sous les ordres d’un responsable basé en Pologne, ils diffusaient une idéologie extrémiste visant à instaurer un « califat mondial ». Selon le communiqué, les agents du FSB ont arrêté sept ressortissants d’un pays d’Asie centrale dans la région de Nijni Novgorod, située à environ 400 kilomètres de Moscou. Le Service russe a établi que les détenus diffusaient, auprès de la population musulmane locale et des travailleurs immigrés, « une idéologie terroriste prônant la prise du pouvoir par la force et l’instauration d’un soi-disant califat mondial ». Les activités de la cellule terroriste ont été menées « sur instruction d’un émissaire étranger d’une organisation terroriste internationale basée en Pologne », précise le communiqué.

Aux domiciles des membres de la cellule, les agents du FSB ont découvert et saisi « des documents de propagande interdits en Russie, ainsi que des moyens de communication et des supports électroniques », qui avaient été utilisés dans le cadre de leurs activités terroristes.

Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre des deux dirigeants de la cellule terroriste, tandis que les membres ordinaires seront expulsés de Russie. Ce n’est pas la première fois que le FSB empêche les activités d’organisations terroristes internationales dans la région de Nijni Novgorod. En avril dernier, il a réussi à déjouer deux actes terroristes contre des infrastructures pétrochimiques. Les détenus étaient également originaires d’Asie centrale et appartenaient à une organisation terroriste internationale interdite en Russie.