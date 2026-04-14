Guerre au Machrek : Le FMI tire la sonnette d’alarme sur les dérives inflationnistes

Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, les prix des actions mondiales ont reculé de 8 %, selon le rapport. La baisse des actions a interrompu une tendance haussière auparavant soutenue par de solides bénéfices des entreprises. Les marchés mondiaux ont réagi rapidement au conflit, mais la baisse des prix des actifs a été absorbée de manière que le FMI qualifie de « globalement ordonnée ». « Néanmoins, cette résilience ne doit pas être prise pour argent comptant », a-t-il averti, soulignant que l’environnement actuel des marchés continue de refléter des cycles temporaires d’escalade et de désescalade. Les investisseurs n’ont pas encore pleinement intégré dans les prix le risque de scénarios fortement défavorables que la guerre pourrait encore engendrer, précise le rapport.

L’impact principal de la guerre sur les marchés mondiaux s’est manifesté à travers l’inflation, les anticipations moyennes d’inflation sur les deux prochaines années ayant augmenté de 0,3 à 0,8 point de pourcentage, sous l’effet notamment de la hausse des prix de l’énergie liée à la fermeture effective du détroit d’Ormuz. Les banques centrales du monde entier font face à un dilemme, avec des risques inflationnistes à court terme en hausse. Elles sont contraintes de mener des politiques monétaires axées sur la stabilité des prix, mais plus le conflit se prolonge, plus des taux élevés risquent de peser sur la croissance économique et les marchés du travail. Les économies avancées abordent cette crise avec des niveaux de dette élevés et une marge de manœuvre budgétaire limitée. « Dans les économies du G4 l(‘Allemagne, le Brésil, l’Inde et le Japon), les gouvernements ont réduit la maturité moyenne pondérée de leurs émissions de dette de 0,1 à 2,6 ans au cours des trois dernières années », indique le rapport. La moitié de la dette souveraine du G4 est actuellement détenue par des investisseurs sensibles aux prix, tels que les fonds d’investissement et les ménages. De ce fait, les rendements des obligations souveraines des économies avancées pourraient réagir plus fortement qu’auparavant aux chocs inflationnistes soudains, tandis que les marchés émergents restent vulnérables en raison de leur dépendance à la dette et aux stratégies de « carry trade », les exposant davantage aux variations de l’appétit pour le risque mondial.

« Les principaux risques pour la stabilité financière ne résident pas dans le choc initial lui-même, mais dans les canaux d’amplification susceptibles de transformer la volatilité des marchés et les ventes massives en tensions plus aiguës », souligne le rapport. « Le levier élevé dans certaines parties du secteur financier non bancaire, la concentration accrue sur les marchés actions et des spreads de crédit historiquement faibles augmentent le risque de ventes forcées brutales et de tensions soudaines de liquidité liées aux appels de marge et de garanties. » Le FMI a également noté que les gouvernements sont contraints par des déficits persistants et ne disposent pas de la marge budgétaire nécessaire pour déployer les politiques de soutien, ce qui complique la réponse à la crise.

Par ailleurs, les banques centrales ont récemment réduit la taille de leurs bilans afin de se donner une marge de manœuvre pour lancer des achats d’actifs d’urgence en cas de gel des marchés. « Des mesures prudentielles ciblées, une supervision renforcée, des tests de résistance efficaces et des outils de liquidité bien conçus peuvent également être déployés », recommande le FMI. Le FMI conclut que la résilience financière ne peut être déduite de l’absence actuelle de tensions visibles sur les marchés, en particulier dans un contexte d’incertitudes géopolitiques accrues, appelant les décideurs à « se préparer, et non prévoir ».