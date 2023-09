Grèves dans le secteur automobile aux USA : Le mandat de J. Biden patine

Aux États-Unis, on assiste à une possible amplification de la grève - qui a commencé vendredi - chez les trois principaux constructeurs automobiles US. Les discussions entre le syndicat et les « Big Three » (General Motors, Ford, et Stellantis) se poursuivent, mais le compte n’y est pas, a déclaré Shawn Fain, patron du puissant syndicat UAW, à CBS.