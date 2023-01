Grand froid : Une unité médicale mobile à Aït Blal

Initiée en partenariat avec l’association « Taymate » et avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette caravane médicale a profité à 137 habitants d’Aït Blal et des Douar avoisinants. Diverses prestations de santé ont été réalisées à cette occasion dont 53 consultations en médecine générale, 33 examens échographiques pour femmes enceintes et 51 tests de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus outre la distribution de médicaments.

L’organisation de cette unité médicale mobile s’inscrit dans le cadre du programme Riaya, de la lutte contre les effets de la vague de froid, du rapprochement des services de santé et du renforcement de l’offre de santé en milieu rural.