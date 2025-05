Génocide à Gaza : En dépit de la coopération maroco-israélienne, les Marocains toujours mobilisés auprès des Palestiniens

Les blouses blanches se préparent à manifester en solidarité avec le peuple palestinien, dimanche 1er juin devant le Parlement à Rabat, à l’appel de la Coordination marocaine Médecins pour la Palestine. Ce rassemblement est le soixante-treizième acte de solidarité de cette instance, dans un contexte marqué par le retour violent de l’escalade militaire d’Israël dans la bande de Gaza, dévastée.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités de solidarité régulièrement organisées par la coordination, pour visibiliser la cause palestinienne et soutenir les droits du peuple palestinien, rappelle la structure dans son annonce.

Selon les bilans du ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, la barre des 54 000 martyrs est dépassée parmi les civils depuis le début de l’offensive israélienne sur la bande le 7 octobre 2023. Jusqu’au 18 mai 2025, cela sans compter les dizaines de milliers de blessées par les armes israéliennes et occidentales.

L’élan de solidarité des Marocains ne s’arrête pas à ce seul niveau. En effet, le Groupe de travail national pour la Palestine invite les Marocains à rejoindre la grande mobilisation internationale prévue du 12 au 20 juin en Egypte, à la frontière de Gaza, en vue de faire pression pour lever le « siège meurtrier » qui dure depuis près de deux ans et réclamer l’accès immédiat à l’aide humanitaire.

Face à une crise humanitaire sans précédent et à plus de 600 jours d’un blocus doublé d’une « guerre de génocide » contre le peuple palestinien, l’instance a lancé un appel à la mobilisation à qui veut l’entendre. Entre le 12 et le 20 juin prochain, une marche mondiale vers Gaza se tiendra, rassemblant des milliers de militants de plus de 32 pays, dont le Maroc, pour manifester directement à la frontière égyptienne, à Rafah. Une initiative qui vise à exercer une pression populaire déterminante sur la scène internationale, dans l’espoir d’interrompre un cycle d’extermination continue et de permettre l’acheminement direct et sans délai de l’aide humanitaire aux habitants de Gaza, pris au piège d’un blocus implacable. L’instance a également dénoncé une situation qualifiée d’« holocauste sanglant », marquée par une politique de famine systématique et des bombardements massifs, responsables de la destruction quasi totale de l’enclave palestinienne.

Afin de faciliter la participation marocaine à cette mobilisation d’envergure, le Groupe de travail a annoncé le lancement d’une plateforme en ligne dédiée à l’inscription des volontaires. Un dispositif de coordination a également été mis en place, avec l’appui des autorités égyptiennes, pour l’obtention des visas et l’organisation collective des déplacements.

Face à cette mobilisation populaire, des médias israéliens ont répercuté le choix fait par les Forces Armées Royales (FAR) pour des tourelles de combat fournies par le géant israélien de l’industrie de défense Elbit pour équiper les véhicules blindés de transport de troupes WhAP 8×8 produits au Maroc en partenariat avec le constructeur indien Tata. Ainsi, les canons d’origine de 30 mm installés sur ces véhicules seront remplacés par des canons de 105 mm et 120 mm, similaires à ceux utilisés sur les chars Sabra. Ces nouvelles tourelles sont spécialement conçues pour s’adapter aux conditions géographiques et topographiques du Maroc.

Elbit Systems avait déjà décroché un contrat avec le Royaume portant sur plusieurs obusiers ATMOS 2000, pour un montant de 370 millions de dollars.

Nul besoin de rappeler que la majorité des Marocains, mobilisés dans des manifestations qui secouent plusieurs régions du pays, appelle à fermer la page de tout rapprochement avec l’entité sioniste.