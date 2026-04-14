Gazoduc Maroc-Nigeria : L’IGA sera signé cette année, assure A. Benkhadra

Dans le sillage de la signature de cet accord, une haute autorité sera établie au Nigeria et réunira des représentants ministériels des 13 pays impliqués pour assurer une coordination politique et réglementaire efficace. Au Maroc, une coentreprise entre l’ONHYM et la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) sera créée pour superviser l’exécution, le financement et la construction du projet.

D’après A. Benkhadra, ce gazoduc devrait renforcer l’intégration économique en Afrique de l’Ouest en soutenant la production d’électricité et en stimulant le développement industriel et minier. Il positionnera également le Maroc comme un pont énergétique stratégique entre l’Afrique et l’Europe.

Les premiers segments du gazoduc relieront le Maroc aux champs gaziers de la Mauritanie et du Sénégal, et connecteront le Ghana à la Côte d’Ivoire. Un dernier tronçon reliera le Ghana aux réserves de gaz du Nigeria. Les premières livraisons de gaz des phases initiales sont attendues d’ici 2031.

« Le projet ne repose pas sur une seule décision finale d’investissement mondiale », a précisé A. Benkhadra, soulignant que chaque segment sera développé comme un « système autonome » pour permettre une création de valeur anticipée. Bien que le financement final ne soit pas encore sécurisé, il sera géré par la société de projet à travers un mélange de fonds propres et de dettes. « Le projet suscite un vif intérêt en raison de son envergure, de sa structure par phases et de son positionnement stratégique », a-t-elle ajouté.

Conçu il y a dix ans, le gazoduc africain atlantique s’étendra sur 6 900 km, combinant des segments offshore et onshore, avec une capacité maximale de 30 milliards de mètres cubes (bcm), dont 15 bcm pour approvisionner le Maroc et soutenir les exportations vers l’Europe. Soutenu par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le projet a déjà achevé ses phases d’étude de faisabilité et de conception technique de base (FEED).