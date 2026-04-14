Aide au logement : Plus de 96.000 bénéficiaires

Répondant à une question orale sur le plan du ministère en matière d’habitat et d’urbanisme, Adib Benbrahim a précisé que ce nouveau mécanisme repose sur l’octroi de l’aide directement aux citoyens et non plus aux promoteurs immobiliers, afin d’améliorer l’efficacité et la transparence.

Concernant le programme Villes sans bidonvilles, le responsable a indiqué que le nombre de ménages concernés est passé de 270 000 en 2004 à 496 000 à fin septembre 2025. Parmi eux, 370 000 ménages ont vu leur situation régularisée, permettant la déclaration de 62 villes sans bidonvilles.

S’agissant de la lutte contre les bâtiments menaçant ruine, le Secrétaire d’État a précisé que la situation de 16 466 habitations a été traitée durant le mandat du gouvernement actuel, au profit de quelque 31 957 ménages.

Il a ajouté que le renforcement de l’intervention de l’agence urbaine, à travers la mobilisation des ressources nécessaires, a permis de réaliser les opérations de recensement et d’expertise et d’accélérer le rythme de traitement.