Frontière libano-palestinienne en ébullition : Le Hezbollah alterne missiles et drones dans ses attaques

Le Hezbollah libanais a revendiqué 15 opérations anti israéliennes réalisées durant le week-end. Ces attaques menées « en soutien au peuple de Gaza persévérant et à sa résistance brave et vaillante », comprenait une réalisée avec des drones d’attaque. La seconde opération aux drones d’attaque a eu lieu ce dimanche et a visé des pièces d’artillerie israélienne installés dans la position récemment établie à Barakhta.