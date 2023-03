Fracture de la société israélienne : Lorsque le Shin Bet tire la sonnette d’alarme

R. Bar a affirmé, lors de la réunion à laquelle a pris part B. netayahu, que la convergence des menaces mène Israël vers un « endroit très dangereux ». Ce n’est pas la première fois que le chef du Shin Bet met en garde le Premier ministre. L’appel de Bar rejoint les appels similaires de responsables sécuritaires. Selon les médias israéliens, Herzi Halevi, chef d’état-major a présenté des documents au Premier ministre avec des avertissements explicites.

Depuis que le gouvernement a entamé le processus législatif, l’une des principales menaces qui ont été au centre des pourparlers entre les chefs de l’establishment de la défense est les appels répétés au refus des soldats de continuer à s’enrôler dans le service militaire.

Parallèlement aux menaces sécuritaires, Israël est confronté à une période économiquement complexe – le shekel a atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années face au dollar, les géants de la haute technologie transfèrent leur argent à l’étranger et un nombre important d’économistes et de personnalités de renom mettent en garde contre les conséquences de l’adoption de la réforme. Mardi, l’économiste en chef a présenté une prévision alarmante selon laquelle Israël pourrait perdre environ 100 milliards de shekels par an du PIB, en une décennie environ, en raison d’une baisse attendue de la cote de crédit d’Israël.

En dépit de tout cela, B. Netanyahu a annoncé jeudi soir qu’il était déterminé à faire avancer la réforme judiciaire, mais qu’il ferait tout pour « parvenir à une solution » acceptable tant pour les défenseurs du projet que pour ses détracteurs, a rapporté la télévision israélienne i24.

Yaïr Lapid, chef de l’opposition, a fustigé le discours du Premier ministre en affirmant « qu’au lieu d’arrêter la réforme et de calmer les esprits, Netanyahu s’est à nouveau plaint et a continué à répandre des mensonges honteux contre le système judiciaire qui n’ont rien à voir avec la réalité ». « Netanyahu a refusé d’arrêter la réforme et son projet de présenter sa loi pour la nomination des juges la semaine prochaine prouve qu’il n’a pas l’intention de tenir de véritables négociations […] Nous continuerons à nous battre à la Knesset, dans les rues, au tribunal pour un Israël juif, démocratique et fort », a-t-il ajouté.

Pour leur part, les organisateurs de manifestations anti-gouvernementales ont déclaré que les rassemblements se poursuivront « à travers le pays contre la tentative de la coalition de réorganiser radicalement le système judiciaire ». « Les prochaines manifestations auront lieu samedi pour le 12ème week-end consécutif et vont s’intensifier », ont-ils affirmé.

Compte tenu de la crise actuelle que traverse l’entité sioniste, Amos Yadlin, ancien chef de la Division du renseignement militaire de l’armée israélienne (AMAN) brosse un portrait sombre de la situation interne, depuis la formation du nouveau cabinet israélien en décembre dernier, situation qui lamine la légitimité d’Israël et l’entraine selon lui vers une catastrophe.

Il estime que la dissuasion israélienne est au plus bas, l’économie est en train de sombrer dans une spirale descendante, la solidarité sociale a été remplacée par une fracture profonde, et le sentiment de destin commun a pris un coup sévère.

La situation au sein de l’armée israélienne l’inquiète aussi : « l’armée israélienne est ébranlée et déchirée de l’intérieur et qui de surcroit traverse un état de méfiance vis-à-vis des États-Unis, l’allié le plus important d’Israël ». En plus de cette situation interne, A. Yadlin détecte quatre terrains externes explosifs pour « Israël » lesquels pourraient ébranler sa sécurité en 2023. Le terrain palestinien sur ses quatre fronts (Jérusalem, Cisjordanie, Gaza et villes mixtes). Le front libanais suit, l’ancien responsable constatant que la tension monte face à l’érosion de la dissuasion contre le Hezbollah, qui s’est intensifiée avec les missiles de précision et la défense aérienne, d’autant que le Hezbollah décrit la crise en Israël comme une opportunité. L’autre défi qui se profile à l’Est est de faire face au programme nucléaire iranien, qui continue de s’étendre, selon l’ex-chef d’AMAN. Lequel rappelle qu’en même temps, les relations d’Israël avec les États-Unis et les pays arabes sont endommagées, dont certaines sont sans précédent et irréversibles, estime-t-il.

Face aux défis sécuritaires, les ministres du gouvernement israélien, qui n’ont aucune expérience internationale, nuisent fatalement à la position d’Israël dans le monde et à sa supériorité morale, distribuant des cadeaux précieux au mouvement BDS et à tous ceux qui haïssent Israël, déplore A. Yadlin.

Selon lui, ces ministres ne comprennent manifestement pas à quel point il est important pour les États-Unis de soutenir Israël – par une assistance politique irremplaçable et un soutien budgétaire à grande échelle pour renforcer la sécurité d’Israël. Le ministre des Finances veut éliminer des villages, soutenir ceux qui les brûlent et créent des crises politiques et ignorent les prédictions des professionnels de l’économie. « Le réservoir de légitimité d’Israël s’épuise rapidement et le soutien dont il bénéficie parmi ses amis aux États-Unis s’effondre », avertit-il.

A. Yadlin reproche à Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, de verser de l’huile sur le feu palestinien, déclarant la guerre à la police israélienne et à ses responsables, ainsi qu’aux participants aux manifestations. « Voici à quoi ressemble le gouvernement en visualisation, à la veille de la catastrophe. Tous les klaxons d’alarme sonnent, tous les voyants d’alerte clignotent, mais le gouvernement insiste pour se précipiter vers la crise stratégique/sécurité/politique 2023 », conclut-il.