Forum International de la Chimie 2025 : entre transition énergétique et souveraineté industrielle, le Maroc à un tournant stratégique

Hydrogène vert, batteries ultra-performantes, souveraineté industrielle… et si la chimie détenait les clés des grandes mutations économiques et environnementales à venir ? Au cœur des débats internationaux, cette industrie joue un rôle central dans la transformation du Maroc. Pourtant, les défis restent nombreux : comment concilier innovation et durabilité ? Quels choix stratégiques permettront au Royaume de s’imposer comme un acteur clé de la transition énergétique ?

Les 21 et 22 mai 2025, Rabat sera le théâtre d’un événement qui pourrait bien redéfinir les priorités industrielles et énergétiques du Royaume. La troisième édition du Forum International de la Chimie, orchestrée par la Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) avec le soutien du Ministère de l’Industrie et du Commerce et de l’AMDIE, se veut bien plus qu’une simple rencontre sectorielle : elle incarne une véritable plateforme stratégique où se joue l’avenir de la chimie marocaine face aux défis du développement durable.

La chimie, pilier ou frein de la transition énergétique ?

Dans une époque où la transition énergétique n’est plus une option mais une nécessité, la chimie se retrouve sous les feux des projecteurs. D’un côté, elle s’impose comme un moteur incontournable des nouvelles technologies : hydrogène vert, batteries haute performance, matériaux stratégiques, autant de domaines où la chimie façonne l’avenir. De l’autre, elle cristallise des interrogations majeures sur son impact environnemental et sa capacité à s’adapter aux exigences d’une industrialisation durable.

Le Maroc, ambitieux sur la scène énergétique internationale, compte sur cette industrie pour accélérer son processus de décarbonation et garantir une souveraineté industrielle capable de le positionner comme un acteur clé des grandes transformations mondiales. Le Forum 2025 entend donner des réponses concrètes à ces défis, en réunissant industriels, experts, chercheurs et décideurs politiques pour une réflexion à la croisée des enjeux économiques et écologiques.

Un programme à la hauteur des ambitions marocaines

Plutôt qu’un simple état des lieux, cette édition 2025 du Forum vise une approche pragmatique et orientée solutions. Les thématiques phares sont:

Les écosystèmes des batteries et de l’hydrogène vert : le Maroc peut-il devenir un hub industriel de référence dans ces secteurs ?

: le Maroc peut-il devenir un hub industriel de référence dans ces secteurs ? Les matériaux critiques : vers une relocalisation industrielle pour assurer une souveraineté stratégique ?

: vers une relocalisation industrielle pour assurer une souveraineté stratégique ? L’innovation technologique et la recherche appliquée : la chimie marocaine a-t-elle les moyens d’imposer son leadership ?

: la chimie marocaine a-t-elle les moyens d’imposer son leadership ? Formation et capital humain : l’expertise locale est-elle prête à répondre aux besoins d’une chimie en pleine mutation ?

Au cœur du Forum, un village de la chimie, véritable espace d’échanges B2B, offrira aux acteurs du secteur une occasion unique de nouer des partenariats stratégiques et commerciaux, tout en mettant en avant les dernières innovations technologiques.

Un rendez-vous aux enjeux concrets

Plus qu’une simple conférence, le Forum International de la Chimie 2025 s’annonce comme un laboratoire d’idées et de solutions, où décisions et orientations industrielles prendront forme. L’avenir du secteur ne se jouera pas seulement dans les débats, mais dans les engagements et les synergies qui se construiront au fil des échanges.

Le Maroc a les atouts pour s’affirmer comme un acteur clé de cette transformation. La question n’est plus de savoir si la chimie peut accompagner la transition énergétique, mais comment elle saura le faire de manière innovante et durable. Les réponses émergeront à Rabat, et elles pourraient bien tracer une nouvelle trajectoire pour l’industrie nationale.