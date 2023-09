Football féminin U17 : Préparatifs de la sélection nationale

Un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) précise que ces rencontres sont prévues les 23 et 25 septembre courant à Dar Essalam.

A cet effet, vingt-cinq joueuses ont été convoquées. Il s’agit de Sara Dorfi (Najm Al Moustaqbal),Yasmine Assioui (Najm Larache), Wiam Lakhmiss (RS Berkane), Fatima-Zahra Jabraoui (AS FAR), Rim Chatibi (FC Chippo Kénitra), Nisrine Kabdani (Hilal Témara), Khadija Rmili (AS FAR), Najoua Zaaboul (Union Rahma Sport), Hiba Youssfi (AS FAR), Wafae Bentahri (AS FAR), Amina Benamrane (AS FAR), Hafsa Hamid (Chabab Mohammedia), Lina Hanachi (FC Basel – suisse), Ines Aboucharif (Nimes Métropole – France) ; Sofia Mezyane (Montpellier – France), Awatif Ghazouani (FC Paris- France), Alicia Nabri (ID – Pays-Bas), Nassira Akchar (FC Skills – Pays-Bas), Abrine Bakoun (Dijon – France), Haouzi Ghita (Sousa Academy – Etats-Unis), Amira Kallouch (Eintracht Frankfurt – Allemagne), Dounia Masmoudi (Eintracht Frankfurt – Allemagne), Jade Mokhtari (Nice – France), Insaf Ameziane (KFC – Belgique) et Meriem Rahmoun (Montpellier – France).