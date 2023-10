Fonction Achats : Une Fédération africaine voit le jour à Casablanca

Cette fédération a été lancée en vertu d’un protocole signée par Yassine Serhani, président de l’Association marocaine de la communauté achats (AMCA) et de la FAA, et René Paul Digbeu, président de la Communauté ivoirienne des achats (CIVA), Abba Bah ; président de l’Association des professionnels de l’achat et de la chaîne d’approvisionnement du mali (APACAM), et Thierno Mamadou Diallo, président de la Communauté guinéenne des acheteurs (CGA).

L’objectif est d’améliorer la performance des entreprises, la capitalisation sur les connaissances et l’expertise, la défense des intérêts des membres de la fédération, ainsi que la participation à tout projet visant à assurer le développement de la fonction “achats”. Il s’agit de la gestion des ressources externes en amont, la performance de la fonction “achats” (interne et externe), la gestion des flux, les systèmes d’informations, les démarches de progrès et la veille technologique.

Dans une déclaration à cette occasion, Y. Serhani a indiqué que la FAA est née de la volonté de cinq associations et groupements d’achats africains, œuvrant à échanger les connaissances et les expériences, le traitement des contraintes communes dans des situations compliquées, en plus du partage des bonnes pratiques. “Aujourd’hui, nous sommes arrivés à la concrétisation du projet de la création de la FAA, grâce à la signature du protocole de lancement”, s’est-il félicité, notant que plusieurs associations vont bientôt intégrer la fédération.

De son côté, R.P. Digbeu a fait savoir que l’intégration de la CIVA à la FAA est le fruit des efforts déployés par les professionnels ivoiriens des achats. “En intégrant la FAA, nous visons à élargir notre cible, à promouvoir la fonction achats en tant que créatrice de valeurs ainsi que cheville ouvrière du processus de croissance de l’entreprise”, a-t-il dit. Pour sa part, Abdullah Sidibé, vice-président l’APACAM, a salué les efforts déployés par le Maroc à travers l’AMCA en matière d’achat et de logistique, notamment l’initiative de la création de la FAA. “Nous avons rejoint la FAA afin d’élever les capacités de nos acheteurs et bénéficier des expériences des pays membres de la fédération”, a-t-il déclaré.

Basée à Casablanca, la FAA est le fruit de l’alliance de cinq associations et groupements d’achats, ayant pour mission de promouvoir la fonction achat au niveau du continent et d’y assigner un développement adéquat par l’échange et la contribution de chacun de ses membres dans le but de permettre à la société civile de contribuer à la coopération Sud-Sud.