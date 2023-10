Transformation des médias : Al Akhawayn et l’IMMAA en débattent à Ifrane

Le thème de la conférence, « La transformation des médias: une feuille de route pour l’avenir », reflète la nature dynamique et en constante évolution du paysage médiatique. Cet événement vise à réunir un groupe diversifié de participants, comprenant des universitaires, des chercheurs, ainsi que des professionnels des médias, pour explorer et anticiper l’avenir de la gestion des médias. Dr. Ilhem Allagui, présidente de l’IMMAA, a déclaré que « cette conférence promet d’être un échange dynamique d’idées et d’expertise dans le domaine de la gestion des médias. C’est une opportunité unique pour les participants au sein de L’université Al Akhawayn à Ifrane de contribuer à façonner l’avenir de notre industrie.

Les principaux thèmes de la conférence comprennent les modèles économiques innovants et la durabilité à l’ère numérique, intelligence artificielle et apprentissage automatique dans la gestion des médias, data et analytics dans la prise de décisions, et entrepreneuriat médiatique et start-ups. Dr. Bouziane Zaid, Le co-président de la conférence, a déclaré que “cet évènement rassemble des experts et des leaders d’opinion de renommée mondiale qui partageront des recherches de pointe en matière de gestion des médias. En tant qu’universitaire, j’avais l’habitude de voyager en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour accéder à ces connaissances. Maintenant ce savoir-faire et cette expertise sont là à Ifrane. ”

La conférence offre une plateforme unique pour le partage de connaissances, le réseautage et les discussions collaboratives. Les participants auront l’opportunité de dialoguer avec des leaders d’opinion, des experts et leurs pairs dans le domaine de la gestion des médias. Les participants peuvent s’attendre à acquérir des perspectives précieuses sur les dernières tendances, les défis et les opportunités de l’industrie médiatique.