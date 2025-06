Ainsi, du 27 juin au 04 juillet, et après analyse des données relatives notamment à la nature des formations forestières et leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité et aux conditions topographiques et climatiques, l’Agence signale un « risque extrême »

dans les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen, Taza, Taounate, Al Hoceima, Kénitra, Béni Mellal, Azilal, Skhirate- Témara, Salé, Rabat, Khémisset.

Le « risque élevé » concerne, lui, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Fahs-Anjra, Sefrou, Khénifra, Ifrane, Agadir-Ida -Ou-Tanane, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Berkane, Driouch alors que le « risque moyen » est prévu dans les provinces de Sidi Slimane, Meknès, Essaouira, Benslimane, Taroudannt.

En foi de quoi, la vigilance est demandée aux riverains des forêts et à tous les citoyens estivants, et visiteurs, ainsi qu’aux personnes travaillant en milieux forestiers, afin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts. Et d’alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.