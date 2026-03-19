Exportations africaines en franchise de droits de douane vers la Chine : The Conversation parle d’une aubaine pour le Maroc

À partir du 1ᵉʳ mai 2026, la Chine étendra son régime préférentiel à 53 pays africains, permettant un accès tarifaire nul à une large gamme de produits. Selon une analyse du média The Conversation, cette mesure pourrait concentrer les gains dans les économies africaines disposant déjà d’infrastructures solides et de capacités industrielles avancées, comme le Maroc, l’Afrique du Sud et le Kenya. Ces pays sont mieux équipés pour augmenter leurs exportations vers la Chine et capter la valeur économique de cette réforme, tandis que les nations les moins avancées continueront de faire face à des obstacles structurels.

Le Maroc se distingue par ses infrastructures portuaires et logistiques de pointe, avec Tanger Med comme hub régional, ainsi que par un tissu industriel diversifié incluant l’automobile, le textile, l’agroalimentaire et l’électronique. Cette combinaison d’atouts place le royaume dans une position privilégiée pour accroître ses exportations manufacturières, renforcer sa présence sur le marché chinois et jouer un rôle central dans les chaînes d’approvisionnement régionales.

Le nouveau régime chinois neutralise également la distorsion qui favorisait auparavant les pays les moins avancés pour la localisation de la production exportée. Désormais, les décisions de production peuvent s’appuyer sur les avantages comparatifs et la qualité des infrastructures, plutôt que sur l’accès tarifaire privilégié. Le Maroc, déjà bien équipé, est donc en position d’absorber une part significative des flux commerciaux destinés à la Chine.

Cette réforme offre aussi une opportunité stratégique pour l’intégration régionale. Le Maroc peut devenir un pivot industriel pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, en structurant des chaînes d’approvisionnement transfrontalières et régionales. Cela permettrait aux pays moins avancés de participer indirectement à l’export vers la Chine, tout en bénéficiant du savoir-faire et des infrastructures marocaines pour rejoindre des chaînes de valeur compétitives.

Par ailleurs, le potentiel d’attraction d’investissements ciblés est renforcé. Des entreprises chinoises et internationales pourraient intensifier leurs projets au Maroc pour produire à destination de la Chine et de l’Afrique, consolidant la position du Royaume comme hub industriel et logistique africain.

Selon The Conversation, le commerce sino-africain a atteint 348 milliards de dollars en 2025, mais les importations africaines vers la Chine n’ont représenté que 123 milliards de dollars, en hausse modeste de 5,4 %. Cette situation souligne le potentiel pour le Maroc de réduire ce déséquilibre commercial en augmentant ses exportations manufacturières et agroalimentaires. Le royaume, grâce à son industrie diversifiée et à ses infrastructures modernes, peut non seulement capter une part importante des flux vers la Chine, mais aussi servir de plateforme de redistribution régionale, permettant aux pays africains moins avancés d’intégrer indirectement les chaînes d’exportation et de bénéficier de l’accès sans droits de douane.