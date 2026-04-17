Effondrement mortel à Fès : Pour avoir triché sur les matériaux de construction, 21 personnes poursuivis

Dans un communiqué, il a précisé que les enquêtes s’étaient basées sur des inspections sur le terrain et des rapports d’experts techniques. Ces éléments ont montré que les bâtiments effondrés avaient été construits avec des étages supplémentaires illégalement, sans les permis nécessaires.

Les enquêtes ont également mis au jour l’utilisation de matériaux de construction non conformes, ainsi que la rédaction de contrats de vente en dehors du cadre juridique, outre la délivrance de certificats d’habitation sans respecter les lois et règlements en vigueur.

Sur la base de ces conclusions, le Parquet a décidé de soumettre une demande au juge d’instruction pour mener une enquête préliminaire contre 21 personnes, soupçonnées d’être impliquées dans des actes liés à l’homicide involontaire et aux blessures, en plus de crimes de corruption, de transactions avec des biens non transférables, et de délivrance de certificats administratifs sans motif valable.

Dans ce contexte, le juge d’instruction a ordonné la détention provisoire de huit individus, tandis que le reste des suspects sera poursuivi en liberté, en attendant l’achèvement des procédures d’enquête.

Le Procureur général a affirmé que son bureau continuera à suivre cette affaire, en veillant à la bonne application de la loi et en tenant le public informé de ses développements.