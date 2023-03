Economie Bleue : 2ème mission de supervision de la Banque Mondiale

Cette mission a été marquée par différentes réunions avec les partenaires ainsi que des visites sur le terrain principalement dans les régions de l’Oriental et de Tanger Tétouan Al Hoceima, indique une note publiée, mercredi, sur le site du ministère de l’Economie et des Finances. Dirigée par le ministère à travers son Unité de Gestion du Programme (UGP), cette mission de supervision a eu pour objectif de procéder à l’examen détaillé de la performance du PPR EB et des avancées réalisées des points de vue financier, institutionnel et environnemental et social.

La visite de terrain a débuté par le village de pêcheurs Tibouda à Nador, situé au cœur du Cap des Trois Fourches, le point le plus saillant de la Méditerranée. Ce site sera érigé en Aire Marine Protégée (AMP) afin de pouvoir sauvegarder les espèces et les écosystèmes côtiers et marins. La délégation a également visité une coopérative d’algoculture implémentée à Marchica (Nador) ainsi que des fermes de pisciculture à Cap de l’eau et Mdiq.

Par ailleurs, l’équipe a tenu une séance de travail avec le Wali de Tanger Tétouan Al Hoceima, Gouverneur de la Préfecture de Tanger, Mohamed Mhidia, afin de présenter le programme de développement de l’économie bleue, ses enjeux ainsi que ses défis et de mettre l’accent sur le rôle central des régions pour la réussite de l’implémentation territoriale dudit programme. Une réunion a été tenue également avec le directeur général des services du Conseil de la région Tanger Tétouan Al Hoceima, Rabiah El Khamlichi, au sujet du Programme de développement Régional 2022-2027 ainsi que les projets en relation avec l’Economie Bleue.

Au cours de cette mission, l’UGP a présenté l’état d’avancement du programme économie bleue, notamment la création de la Commission Interministérielle pour le Développement de l’Economie Bleue (CIDEB) à travers une circulaire du Chef du gouvernement (Circulaire 03/2023 du 07 février 2023). Lors de la réunion tenue avec la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCT), Leila Hammouchi, Gouverneur Directrice de Services Publics Locaux, a mis en exergue l’importance des territoires dans la promotion de l’économie bleue et a informé de l’envoi d’une circulaire spécifique du ministre de l’intérieur adressée aux walis, gouverneurs et Présidents des conseils régionaux. A la fin de la mission, l’équipe Banque Mondiale a félicité les différents partenaires ainsi que l’UGP pour tous les travaux accomplis depuis le début de ce programme et émis des recommandations sur les prochaines activités à venir.