Dossier Saharien : Le soutien inconditionnel d’A. Tebboune donne des ailes au Polisario

« Pour nous c’est une question de principe. Nous allons lutter de toutes nos forces pour ces causes, la cause sahraouie et la cause palestinienne. Telle est la politique de notre pays », a réaffirmé le président algérien qui persiste à placer sur un pied d’égalité deux dossiers que rien ne rapproche. Ajoutant que son pays a toujours défendu « toutes les causes justes dans le monde ». A l’exception, bien sûr, de la volonté du Maroc à parachever son intégrité territoriale.

Le rappel du soutien algérien à la sécession au Sahara intervient à point nommé puisque le Polisario tient son 16e congrès à Tindouf pour renouveler sa direction.

Course dans laquelle s’est engagé Bachir Mustapha Sayed pour succéder à Brahim Ghali. A cette occasion, et dans un message adressé au pouvoir algérien, il a couvert d’éloges l’hôte du Palais El Mouradia, le comparant à Houari Boumédiène (juin 1965-décembre 1978).

Depuis qu’il a annoncé sa candidature, le frère du fondateur du Polisario, liquidé au Sahara, n’en finit pas d’encenser le système qui le protège. Il a affirmé, mercredi à l’occasion d’un point de presse, que « la priorité pour l’Algérie reste la victoire du peuple sahraoui ». « L’Algérie ne soutient personne mais défend la lutte du peuple sahraoui », a-t-il ajouté.

A rappeler que les déclarations attendues du Président algérien ont redonné de la force aux séparatistes. Ainsi, les participants au congrès du Front Polisario, ont approuvé, cette semaine, à la majorité absolue, « l’intensification de la lutte armée » contre le Maroc.

« L’approbation du plan d’action national, dont la lutte armée est l’axe principal, confirme l’engagement du peuple sahraoui, et de son représentant légitime, le Front Polisario, dans la lutte armée comme instrument de défense de ses droits et de recouvrement de la souveraineté sur sa terre », a déclaré Mohamed Sidati porte-parole du congrès.

Ledit congrès a approuvé à la majorité absolue le programme d’action national présenté jeudi, et devrait donner son approbation à la Commission électorale vendredi.

Edda Brahim Hmeim, président de cette commission a expliqué que « le programme d’action national est un texte qui englobe la stratégie du Front Polisario pour les trois prochaines années sur les différents aspects de l’action nationale, tout en se concentrant sur la situation actuelle du conflit sahraoui, qui se caractérise par la lutte armée contre le Maroc suite à sa violation de l’accord de cessez-le-feu ». Ajoutant que ce document comprend également « des aspects politique, militaire, médiatique, diplomatique et de la situation de la diaspora, avec un accent particulier sur l’intensification de la guerre ».

Pour rappel, le mouvement séparatiste a décidé mercredi de prolonger de deux jours son congrès, faute d’un consensus parmi les délégués sur la réélection de B. Ghali.