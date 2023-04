Dossier saharien : Le messi dominici de l’ONU s’active

Ainsi, S. De Mistura s’est réuni avec Nacim Gaouaoui, diplomate affecté à la mission permanente algérienne auprès des Nations unies, et les ambassadeurs représentants permanents de la Russie et du Royaume-Uni auprès de la même organisation internationale. L’Italo-sudéois a également rencontré le représentant du Polisario à New York dans le sillage de ses entretiens, mardi, avec les ambassadeurs de France et de Mauritanie.

S. Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU a déclaré, mardi, que « M. de Mistura a invité les représentants à New York du Maroc, du Front Polisario, de l’Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les membres du Groupe des amis du Sahara occidental, à savoir la France, la Fédération de Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni et le Etats-Unis, à des consultations bilatérales informelles avec lui, avant la présentation de son exposé semestriel au Conseil de sécurité ».

A rappeler que le Polisario qui s’était opposé au passage des casques bleus de la MINURSO vers leur Team-Sites, situés à l’Est du Mur des Sables, érigé par les Forces armées royales (FAR), a revu sa position.

Dans une lettre adressée au patron de l’ONU, Brahim Ghali, chef du Polisario, assure que les éléments armés de son mouvement « vont garantir, à titre exceptionnel et provisoire, un passage sécurisé » aux éléments de la MINURSO « dans les territoires sahraouis libérés ». « Le Front Polisario va prendre les mesures nécessaires pour assurer » le passage du convoi de la mission des Nations unies « dans les territoires libérés sahraouis », insiste B. Ghali dans sa lettre à Antonio Guterres.

Pour rappel, des éléments armés du Polisario avaient empêché un convoi de véhicules de la MINURSO, parti au début de la semaine dernière de Smara, d’accéder à ses Team-Sites.