Dossier saharien : Le brief de S. De Mistura évoque un « moment critique »

Dans son allocution, Staffan de Mistura a affirmé sa volonté de s’adresser avec « franchise » aux Quinze. « La neutralité ne doit pas être confondue avec la passivité, surtout à ce moment critique », a-t-il déclaré. Il a exprimé l’espoir que la prochaine résolution du Conseil de sécurité, concernant le renouvellement du mandat de la MINURSO, incitera les parties à engager des « négociations concertées et de bonne foi » pour explorer « la possibilité d’une véritable autonomie pour le peuple du Sahara occidental », comme le suggère le secrétaire général de l’ONU au paragraphe 60 de son dernier rapport. Antonio Guterres avait, rappelle-t-on, encouragé « les parties à engager des négociations concertées et de bonne foi, sous les auspices de mon Envoyé personnel, pour explorer la possibilité d’une véritable autonomie pour la population du Sahara occidental, correspondant à la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité ».

Lors de son briefing, S. de Mistura n’a pas évoqué sa proposition, mentionnée par le secrétaire général dans son rapport du 1er octobre, visant à « parvenir à un accord-cadre, suivi d’une période de transition ». Une formule qui pourrait, selon lui, « permettre à ces négociations de se dérouler dans les meilleures conditions possibles ».

L’émissaire onusien a invité le mouvement de Brahim Ghali à amender le plan marocain d’autonomie, en proposant des améliorations, demandant des clarifications et formulant des suggestions constructives pour parvenir à un compromis internationalement reconnu. Et affirmé que « avec notre aide collective, le Polisario franchira cette étape importante avant la fin de l’année ». Dans ce contexte, « une flexibilité historique et courageuse sera exigée, non seulement du Front Polisario, mais aussi du Maroc ». Néanmoins, il n’a pas précisé ses attentes envers Rabat.

Cette démarche s’aligne avec les positions publiquement soutenues par Massad Boulos, conseiller spécial du président américain Donald Trump pour les affaires africaines et arabes. « Nous attendons toujours de recevoir les réponses du Front Polisario au plan marocain d’autonomie (…) pour pouvoir avancer » dans le processus de négociation, avait-il soutenu.

S de Mistura n’a pas mentionné l’Algérie, bien que les responsables marocains aient souhaité que son rôle soit abordé. Une omission faisant écho aux déclarations de M. Boulos, qui avait affirmé que « l’Algérie apporte son aide mais les Algériens ne peuvent pas imposer une solution sur la question du Sahara occidental ».

Le dernier rapport d’A. Guterres, SG de l’ONU sur le départ, reste lui aussi discret sur les positions de l’Algérie concernant les discussions sur le Sahara occidental.

Le briefing de S. De Mistura représente un atout pour le Maroc. Comme l’administration Trump, le diplomate onusien a fini par adhérer à la solution de l’autonomie. La précédente proposition du Polisario, remise le 25 octobre 2025 au secrétaire général de l’ONU, n’a pas été abordée par S. De Mistura.

Par ailleurs, ce dernier a rencontré à New York Cheikhna Ould Nenni, représentant permanent de la Mauritanie auprès de l’ONU, selon des sources médiatiques mauritaniennes. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des négociations sur le Sahara occidental et de l’avenir de la MINURSO. Le diplomate mauritanien a indiqué que cet entretien a eu lieu vendredi, un jour après une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU dédiée au dossier du Sahara. Les échanges ont notamment porté sur le renouvellement du mandat de la MINURSO et d’autres aspects du dossier. Le représentant mauritanien a précisé que la réunion avec l’envoyé de l’ONU, qui suit le dossier depuis novembre 2021, s’est déroulée en présence de Christopher Thornton, chef du bureau de S.de Mistura, affirment les mêmes sources.

Dans les jours à venir, l’envoyé onusien devrait poursuivre ses consultations avec les représentants du Maroc, de l’Algérie et du Front Polisario, dans le cadre des efforts visant à relancer les discussions politiques sur le Sahara occidental. La Mauritanie participe aux négociations en tant que pays « observateur », statut également revendiqué par l’Algérie.