Forte impopularité d’E. Macron : Les Français n’en peuvent plus…

Donald Trump a lancé une nouvelle pique à E. Macron. « Je ne pense pas que Macron soit très heureux ces derniers temps. Comment va la France ? » Cette remarque intervient alors que le président français traverse une forte séquence d’impopularité et que la situation politique intérieure reste épineuse.

La défiance envers E. Macron atteint un nouveau sommet. Selon le baromètre Ipsos BVA-CESI publié le 10 octobre pour La Tribune Dimanche, seuls 15 % des Français portent désormais un jugement favorable sur l’action du chef de l’État, contre 82 % d’opinions défavorables. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis son arrivée à l’Élysée en 2017, avec un point de moins qu’en septembre.

L’enquête a été réalisée les 7 et 8 octobre auprès de 1 000 personnes représentatives de la population française. La chute est d’autant plus préoccupante pour le président qu’elle touche désormais son propre camp.

Un autre baromètre Elabe publié début octobre mesurait lui aussi une forte dégradation, avec seulement 17 % des Français déclarant lui faire confiance pour affronter efficacement les principaux problèmes du pays.

Cette impopularité survient dans un contexte social et économique particulièrement tendu. Le pouvoir d’achat reste la première préoccupation des Français, cité par 54 % des personnes interrogées, devant l’avenir du système social, la dette publique et la délinquance. Le pessimisme économique est également massif : 91 % des sondés se disent pessimistes sur la situation économique du pays et 87 % anticipent encore une dégradation de leur pouvoir d’achat.

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, l’affaiblissement du locataire de l’Elysée pèse aussi sur l’ensemble du bloc central. Le Premier ministre Sébastien Lecornu remonte légèrement à 22 % d’opinions favorables, mais reste lui aussi très impopulaire. Dans le même temps, Jordan Bardella et Marine Le Pen restent les deux personnalités dont une accession à l’Élysée susciterait le plus de satisfaction parmi les Français interrogés, respectivement à 33 % et 32 %. À sept mois de la présidentielle, E. Macron apparaît donc plus isolé que jamais. Son impopularité ne constitue plus seulement un problème personnel : elle fragilise désormais l’héritage politique du macronisme au moment où ses anciens alliés tentent de préparer l’après-Macron.