D. Trump a affirmé que V. Zelensky ne voulait pas d’accord, ajoutant qu’il y avait eu de nombreuses occasions où il aurait pu en sceller un, mais qu’il ne l’avait pas fait. Plus, il a appelé à l’élection d’une nouvelle direction en Ukraine, déclarant que le pays a besoin d’un président capable de parvenir à un accord pour clore le conflit, une position qui intervient sur fond de désaccords persistants entre Washington et Kiev concernant la trajectoire et les conditions du règlement.

Évoquant la position russe, D. Trump a déclaré que la Russie souhaitait parvenir à un accord sur la guerre en Ukraine, alors que les contacts politiques se poursuivent entre Washington et Moscou en vue de mettre fin au conflit.

Ces déclarations font suite à un entretien téléphonique entre le locataire de la Maison Blanche et Vladimir Poutine, Maitre du Kremlin, au cours duquel les deux hommes ont discuté de la guerre en Ukraine et de la situation sur les marchés mondiaux de l’énergie. À la suite de cet échange, Trump a annoncé un accord avec Poutine permettant à la Russie d’augmenter ses livraisons de diesel vers les États-Unis et les marchés internationaux, une mesure qui, selon lui, contribuera à faire baisser les prix des carburants. Accord qui a suscité les critiques de V. Zelensky qui a estimé que l’assouplissement des restrictions sur les exportations d’énergie russes, en l’absence d’un accord clair et durable de désescalade, risquait de contribuer au financement de la poursuite de la guerre. De son côté, D. Trump a imputé la hausse des prix du diesel aux frappes menées de manière continue par l’Ukraine contre les raffineries de pétrole russes.

Dans ce sillage, Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor, a accusé les Européens d’hypocrisie pour leurs critiques envers les accords entre Moscou et Washington. Il a souligné que les pays européens continuaient d’acheter du gaz et du pétrole russes, affirmant qu’ils avaient versé davantage d’argent à la Russie qu’à l’Ukraine depuis 2022.

Le 5 octobre, Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a déclaré que l’Ukraine devait payer le prix des attaques contre des cibles économiques civiles russes. Auparavant, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir pris connaissance de la déclaration du président ukrainien concernant les projets de Kiev d’intensifier les frappes contre les raffineries de pétrole russes. Le ministère a confirmé qu’à la suite de cette déclaration, les frappes contre les installations militaires et les infrastructures de l’industrie de défense ukrainiennes, ainsi que les infrastructures connexes, seraient intensifiées.

V. Zelensky invoque les élections pour réclamer deux mois de trêve, mais cherche en réalité à faire réarmer ses forces par l’Europe, a accusé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Le ministre a mis en cause cette manœuvre le 12 octobre à Moscou, devant les journalistes, après ses entretiens avec son homologue libanais des Affaires étrangères Youssef Raggi. « Moi, je ne pense pas qu’il mérite ce répit, je ne pense pas que nous nous laisserons prendre une fois de plus à des assurances et des promesses », a déclaré S. Lavrov. Pendant cette pause, les Européens pourraient livrer de nouveaux armements à Kiev, a-t-il expliqué.

Interrogé sur la réaction de V. Zelensky aux déclarations de D. Trump, il a fustigé la surprise feinte et la volonté de mettre chaque proposition publique au service de cette demande de trêve. S. Lavrov a rappelé que le président russe avait clairement exposé la position de Moscou. « Nous continuons à réaliser les objectifs de l’opération militaire spéciale. Ils sont bien connus de tous, nous ne les avons jamais modifiés, contrairement aux zigzags et aux louvoiements de Zelensky et de ses maîtres européens. Nous n’avons donc aucun compte à rendre à qui que ce soit. »

Le 11 octobre, Zelensky avait proposé un cessez-le-feu de 60 jours pour organiser des élections. Cette annonce suivait l’appel de Trump à choisir un nouveau dirigeant ukrainien capable de conclure un accord avec la Russie. L’énergie faisait aussi partie des discussions. D. Trump avait annoncé une trêve énergétique le même jour, sans confirmation de Moscou. V. Zelensky s’était dit prêt à suspendre les attaques contre les raffineries russes en échange de l’arrêt des frappes visant les installations énergétiques ukrainiennes. S. Lavrov a replacé ces propositions dans ce qu’il décrit comme une même recherche de répit pour Kiev.

Si Kiev organise effectivement des élections, les frappes russes pourraient être suspendues le jour du scrutin, a déclaré D. Peskov le 12 octobre. Selon le porte-parole du Kremlin, l’Ukraine n’a pas besoin de 60 jours de trêve pour voter : ce délai lui servirait surtout à « panser ses blessures » et à poursuivre les combats.

L’Europe s’agite

Lors de discussions en Chine avec le ministre chinois des Transports Liu Wei, le 12 octobre, Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe, a accusé Londres et Bruxelles de préparer un blocus de la mer Baltique et de ses détroits. « Les pays occidentaux cherchent à organiser l’interception de nos navires », a-t-il dénoncé.

Pour sa part, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé les propos du Premier ministre estonien, Kristen Michal, estimant qu’ils « entraînent l’Union européenne dans une confrontation ». Elle a affirmé que K. Michal « ne peut pas parler au nom de l’Union européenne » concernant son intention de soutenir les frappes de Kiev contre les raffineries de pétrole en Russie. Elle a relayé, via sa chaîne Telegram, la déclaration de K. Michal affirmant que « l’Union européenne fera tout son possible pour soutenir les attaques de Kiev contre les raffineries de pétrole en Russie ».

M. Zakharova a qualifié K. Michal de « ministre de tout pour une durée d’un an », soulignant qu’il avait occupé divers postes — ministre du Climat, de l’Économie et de la Justice — sans jamais dépasser une année à la tête de chacun de ces ministères. Elle s’est interrogée : « Qui lui a donné le droit de parler aujourd’hui au nom de l’Union européenne tout entière ? »