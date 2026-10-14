Dossier saharien : Alger fait dans la contestation

Mardi, lors de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, a déclaré qu’« aucune partie n’a le droit d’accorder la souveraineté sur le territoire, pas même le Conseil de sécurité ». Il a réaffirmé la position de son pays, selon laquelle « le Sahara occidental demeure une question de décolonisation inachevée ». Pour lui, aucune solution « ne saurait être juste et durable si elle est imposée d’avance comme point de départ et comme point d’arrivée », une mention à la proposition d’autonomie, considérée par le Conseil de sécurité comme une base de négociation.

Le diplomate a ajouté qu’Alger suit avec une profonde inquiétude l’évolution du dossier qu’il qualifie de « marché honteux annoncé au grand jour, aux dépens d’abord des Palestiniens, puis des Sahraouis », une allusion à l’accord tripartite de 2020 entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Il a critiqué ce qu’il perçoit comme des pressions sur les Sahraouis pour qu’ils renoncent à leurs aspirations à la liberté et à la dignité, et acceptent le statu quo, au nom du pragmatisme et du réalisme.

Le HCR n’est pas épargné !

Bien que l’Algérie refuse tout recensement officiel des camps sahraouis de Tindouf par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le diplomate algérien a affirmé que « ces réfugiés disposent d’un statut garanti par les Nations unies, d’une protection assurée par les conventions internationales et d’un droit à l’assistance internationale ».

Il a appelé les États membres à continuer de fournir « soutien, protection et assistance aux réfugiés sahraouis, dans l’attente d’une solution politique juste et durable au conflit du Sahara occidental ». Sans mâcher ses mots, il a mis en garde le HCR contre toute manipulation qualifiée de « chantage par la faim », visant à contraindre les réfugiés sahraouis à accepter une solution politique à court terme.