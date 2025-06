Donald Trump prend fait et cause pour Israël : Confrontation des missiles dans les ciels iranien et israélien. Les bases US seront-elles visées par Téhéran ?

Jeudi, le président américain avait annoncé qu’Israël pourrait frapper les installations nucléaires de l’Iran. Mais il avait publiquement exhorté Israël à ne pas effectuer ces frappes quelques heures avant leur déclenchement, affirmant qu’un accord restait proche sur le programme nucléaire de Téhéran. « L’Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et nous espérons revenir à la table des négociations », a déclaré l’hôte de la Maison Blanche.

Selon Politico, le président américain a en outre exhorté l’Iran à conclure un accord avant qu’il ne soit trop tard, après le bombardement israélien de sites nucléaires iraniens et la mort de hauts responsables du régime dans la nuit.

« Il y a déjà eu beaucoup de morts et de destructions, mais il est encore temps de mettre un terme à ce massacre, dont les prochaines attaques, déjà prévues, seront encore plus brutales », a écrit D. Trump sur sa page sur Truth social, aux premières heures de vendredi matin. « L’Iran doit conclure un accord avant qu’il ne reste plus rien.»

Plus tard, il a assuré pour CNN que « les USA soutiennent Israël d’une manière claire », et de se targuer: « Nous soutenons Israël comme personne ne l’a fait ». « Les frappes israéliennes sur l’Iran sont un grand succès », a-t-il aussi dit, estimant que « les Iraniens doivent s’assoir sur la table des négociations avant qu’il ne soit trop tard ».

Selon ABC citant une source américaine « Washington a fourni des renseignements d’intelligence à Israël et va l’aider s’il le faut ». « Les frappes contre l’Iran vont se poursuivre et seront extrêmement intenses dans les prochains jours », a ajouté cette source.

Selon Fox News, le président américain doit réunir vendredi son conseil de sécurité nationale.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a déclaré que Washington n’était pas impliqué dans l’attaque israélienne. Et souligné que le président et son administration ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les forces américaines dans la région. Il a expliqué que Tel-Aviv a informé Washington qu’elle estimait que cette action était nécessaire à sa propre défense.

Dans ce contexte, deux responsables américains ont déclaré à la chaine qatarie Al Jazeera que les États-Unis ne participaient pas et n’apportaient aucune assistance à Israël dans ses frappes contre l’Iran. Mais des médias palestiniens ont assuré que des avions américains, français et britanniques participaient à l’interception des drones iraniens dans l’espace aérien jordanien.

Commentant le lancement de l’attaque israélienne contre l’Iran, Lindsey Graham, sénateur républicain a déclaré : « La partie est lancée, et nous prions pour Israël.»

En revanche, Jack Reed, sénateur démocrate, a dit pour le New York Times que les frappes israéliennes contre l’Iran « menaçaient non seulement la vie de personnes innocentes, mais aussi la stabilité de tout le Moyen-Orient ». Citant trois sources, le journal a affirmé que D. Trump et ses principaux collaborateurs étaient conscients de la possibilité d’une frappe israélienne contre l’Iran.

Interrogé par l’AFP si l’attaque israélienne a pu être réalisée sans feu vert américain, Menahem Merhavy, de l’Université hébraïque de Jérusalem, a dit douter « qu’Israël ait pu faire ça si les Etats-Unis lui ont dit non ». « Peut-être y a-t-il eu (…) un accord du genre vous (Washington) négociez, et nous (Israël) on s’occupe de frapper », avance le chercheur.

Danny Citrinowicz, de l’Institut national des études de sécurité israélien (INSS), estime que pour l’heure, D. Trump estime très certainement que l’attaque d’Israël « sert ses intérêts ».Le président américain « croit vraiment que du moment que l’Iran est affaibli, il parviendra à conclure un accord sur le dossier nucléaire iranien », dit-il à l’AFP.

Holly Dagres, spécialiste de l’Iran au Washington Institute, prévient néanmoins que si le gouvernement US pense qu’il va y avoir de nouvelles « discussions avec les Iraniens à Oman dimanche, cela montre qu’il ne comprend vraiment rien à la République islamique ».

Les médias israéliens ont rapporté que « le commandant du commandement central américain, Michael Kurilla, a annulé une visite à Tel Aviv prévue plus tard cette semaine », selon un responsable américain. Axios a rapporté que « Kurilla devrait arriver à Tel Aviv samedi prochain pour s’entretenir avec de hauts responsables politiques et militaires israéliens au sujet de l’Iran. Il devrait également visiter des pays de la région ».

Ces informations font suite à la décision des États-Unis de retirer leurs diplomates et leurs familles de militaires d’Irak et de plusieurs États du Golfe « par mesure de précaution pour assurer la sécurité du personnel ».

Axios a rapporté que « les États-Unis craignent que la réponse de l’Iran à toute frappe israélienne sur ses installations nucléaires n’entraîne un grand nombre de morts et n’endommage les systèmes de défense israéliens ».

Cette décision intervient après que le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a adopté une résolution occidentale condamnant le soi-disant non-respect par l’Iran de ses obligations nucléaires. L’Iran a réagi en exploitant un nouveau centre d’enrichissement d’uranium sur un site sécurisé.

D. Trump a appelé jeudi Israël à ne pas attaquer l’Iran, affirmant qu’un accord sur son programme nucléaire restait proche, alors que Téhéran a juré d’augmenter sa production d’uranium enrichi en réponse à l’adoption par l’AIEA d’une résolution le condamnant pour « non-respect » de ses obligations en matière nucléaire.

Un sixième cycle de négociations entre l’Iran et les Etats-Unis était prévu dimanche à Mascate sous médiation omanaise. Mais le doute s’installe quant à sa pertinence.

Selon l’AFP, le président américain a reconnu qu’une frappe israélienne contre l’Iran « pourrait très bien se produire », même s’il s’est refusé à dire qu’elle était imminente, et indiqué que le risque d’un « conflit massif » au Moyen-Orient avait conduit les Etats-Unis à réduire leur personnel diplomatique dans la région, en Irak notamment. Malgré cela, « nous sommes assez proches d’un bon accord » sur le nucléaire iranien, a déclaré D. Trump à la Maison Blanche.

Interrogé sur ses discussions avec le Premier ministre israélien, il a répondu : « Je ne veux pas qu’ils interviennent, parce que je pense que cela ferait tout capoter ».

Selon des médias américains, dont le New York Times et NBC News, Israël semble préparer une attaque imminente contre l’Iran. « J’aimerais éviter le conflit. L’Iran va devoir négocier un peu plus durement, c’est-à-dire qu’il va devoir nous donner certaines choses qu’il n’est pas prêt à nous donner pour l’instant », a encore affirmé D.Trump.

Washington exige que l’Iran renonce totalement à l’enrichissement, ce que Téhéran refuse en y voyant un droit « non négociable ».

D’autre part, D. Trump a indiqué qu’« il existe un risque de conflit majeur », notant que « quelque chose pourrait survenir prochainement », tout en espérant qu’un conflit n’éclate pas dans la région. Tout en déclarant qu’une frappe israélienne contre l’Iran était une possibilité, il a ajouté : « Je ne dis pas qu’une frappe israélienne est imminente.»

Mardi, les médias israéliens avaient rapporté que D. Trump avait déclaré à B. Netanyahu qu’il n’avait pas encore renoncé aux négociations avec l’Iran, et qu’une attaque contre l’Iran devait désormais être retirée de l’ordre du jour.

Axios a révélé en outre que Steve Witkoff, envoyé US au Moyen-Orient, a averti que la réponse de l’Iran à toute frappe israélienne sur ses installations nucléaires pourrait submerger les défenses aériennes israéliennes et provoquer des pertes importantes. Selon un responsable américain et une source bien informée, S. Witkoff, aurait tenus ces propos en faisant part à de hauts sénateurs républicains « la volonté d’Israël de frapper rapidement l’Iran en cas d’échec diplomatique ». « Les États-Unis craignent que les défenses aériennes israéliennes ne soient incapables de contrer une riposte iranienne qui comprendrait des centaines de missiles », aurait-il averti.

Axios a souligné que l’Iran s’était engagé à frapper des cibles américaines dans la région si ses sites nucléaires étaient attaqués, soulignant la volonté de Washington de « retirer ses diplomates et les familles de militaires qui pourraient être en danger ». Selon le site, le commandant du Commandement central américain, Eric Kurilla, a lui aussi mis en garde devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants que « toute frappe israélienne contre l’Iran exposerait les forces américaines au Moyen-Orient à des représailles iraniennes ».

Jeudi, Mohammad Eslami, chef de l’OIEA, a jugé « illégale » la résolution de l’AIEA, et souligné que son pays avait respecté ses engagements. Il a rappelé que son pays s’est affranchi de certaines obligations fixées par l’accord de 2015, après le retrait unilatéral américain en 2018, sous le premier mandat de D. Trump.

La diplomatie iranienne et l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) ont annoncé que « les ordres nécessaires » avaient été donnés « pour lancer un nouveau centre d’enrichissement dans un endroit sécurisé ».

Israël qui n’est pas membre de l’AIEA et n’a pas signé les accords TNP, a aussitôt appelé la communauté internationale à « une réponse décisive » contre l’Iran, dont les actes constituent selon lui « une menace imminente pour la sécurité et la stabilité » internationales. Israël a maintes fois menacé d’attaquer les sites nucléaires iraniens.

L’Iran a averti qu’il répondrait à toute frappe israélienne en ciblant les « installations nucléaires secrètes » d’Israël.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que la résolution de l’AIEA « ajoutait à la complexité des discussions » avec Washington. « Nous serons à Mascate pour défendre les droits du peuple iranien », a-t-il dit. C’était avant la guerre ouverte lancée par Israël contre son pays.

L’Union européenne a appelé l’Iran à « éviter toute mesure qui contribuerait à une escalade ». La France a dénoncé « la poursuite assumée de l’escalade nucléaire de l’Iran » et l’Allemagne a appelé Téhéran à renoncer « de manière crédible » à tout projet d’armement nucléaire.

« Si les pourparlers échouent, le risque d’une escalade militaire devient beaucoup plus immédiat », estime Hamidreza Azizi, chercheur invité à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité.

« Bien qu’il soit possible que la démonstration de force des Etats-Unis et d’Israël soit destinée à créer une pression menant à une percée diplomatique, les enjeux sont très élevés et les deux parties semblent camper sur leurs positions », a-t-il souligné à l’AFP, ajoutant que « sans progrès sur les demandes essentielles, la diplomatie pourrait seulement retarder, et non prévenir, une confrontation ».