Des diplomates africains à Laayoune : Le développement du Sahara en question

Lors d’une rencontre avec Abdeslam Bekrate, Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, les membres de la délégation, lauréats du cycle international de formation en diplomatie (promotion 2023), ont pris connaissance des attributions et des compétences des organismes et institutions situés dans les régions marocaines en général et dans les provinces du Sud en particulier.

A cette occasion, A. Bekrate a donné à la délégation diplomatique un aperçu sur les différentes étapes ayant marqué l’Histoire du Royaume, de l’époque coloniale à l’heure actuelle, soulignant, dans ce contexte, les avancées enregistrées par le Maroc à tous les niveaux social, économique, politique, démocratique, droits de l’Homme… Cette rencontre a été également l’occasion de présenter les réalisations accomplies et les grands chantiers de développement mis en œuvre dans les provinces du Sud dans le cadre du Nouveau modèle de développement lancé par le roi en 2015 à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche Verte.

Les membres de la délégation, composée de 12 diplomates, sont issus de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, de la Guinée, de la République centrafricaine, des Comores, du Burkina Faso, du Congo, de la Guinée-Bissau, Djibouti, de Madagascar et du Gabon.