Depuis l’interdiction de Palestine Action : La chasse aux propalestiniens est ouverte à Londres

Les forces de l’ordre ont « procédé à 41 arrestations pour avoir manifesté leur soutien à une organisation interdite », a déclaré la police sur X. Par ailleurs, « une personne a été arrêtée pour coups et blessures », a-t-elle ajouté, selon Le Figaro.

Le groupe d’action Defend Our Juries, à l’origine de cette manifestation à Londres et dans plusieurs autres villes du Royaume-Uni, a confirmé ces arrestations, indique le média français rappelant que la semaine dernière, à Londres, 29 personnes, dont un prêtre et un certain nombre de professionnels de la santé, avaient été arrêtées pour avoir participé à une manifestation similaire.

Le Parlement britannique a approuvé début juillet l’interdiction et le classement en tant qu’«organisation terroriste» du mouvement Palestine Action, une procédure initiée par le gouvernement après un acte de vandalisme sur une base de l’armée de l’air en Angleterre, rappelle Le Figaro.

Par ailleurs, près de 60 députés britanniques travaillistes ont appelé le gouvernement du Royaume-Uni à reconnaître immédiatement la Palestine en tant qu’État et à agir d’urgence pour stopper ce qu’ils qualifient de « nettoyage ethnique » à Gaza, rapporte The Guardian samedi.

La lettre rédigée par le groupe Labour Friends of Palestine and the Middle East, a été signée par 59 députés issus des courants centristes et de gauche et envoyée jeudi à David Lammy, secrétaire d’État aux Affaires étrangères.

Les députés ont exhorté le ministre à prendre des mesures immédiates pour arrêter le projet israélien présumé de construction d’une « ville humanitaire » de tentes dans les ruines de Rafah, dans le sud de Gaza, avertissant que ce plan équivaut à un transfert forcé de civils et à l’effacement de la présence palestinienne.

« C’est avec une grande urgence et inquiétude que nous vous écrivons au sujet de l’annonce faite lundi par le ministre israélien de la Défense concernant son intention de transférer de force tous les civils palestiniens de Gaza vers un camp dans la ville en ruines de Rafah, sans leur permettre de partir », indique la lettre, qualifiant ce projet de « nettoyage ethnique ».

Les parlementaires estiment que le Royaume-Uni doit agir de manière décisive, non seulement en restaurant le financement de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens UNRWA et en soutenant les libérations d’otages, mais aussi en imposant un blocus commercial aux produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. « En ne reconnaissant pas la Palestine comme un État, nous sapons notre propre politique de solution à deux États et donnons à penser que le statu quo peut perdurer, entraînant l’effacement effectif et l’annexion du territoire palestinien », écrivent les députés.

Le gouvernement britannique, sous la nouvelle administration travailliste, n’a pas encore officiellement modifié sa position sur la reconnaissance de la Palestine. La guerre à Gaza entre dans son dixième mois, dans un contexte que les responsables palestiniens et observateurs internationaux décrivent comme un déplacement massif de populations, une destruction des infrastructures et un effondrement des négociations pour un cessez-le-feu.