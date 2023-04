Décès tragique du dramaturge A. Jawad : Le PPS appelle à diligenter une enquête

Le PPS rappelle que le ministère, étant l’un des principaux acteurs de cet incident, a publié « un communiqué rapide clarifiant les circonstances de l’incident douloureux avant d’ouvrir toute enquête le concernant, le citoyen ayant été apparemment dans un état médical critique qui ne lui permettait pas de donner son déclarations et éclaircissements ». « De votre communication précitée, il ressort que votre ministère confirme l’existence d’une relation de travail, et des transactions professionnelles et financières, entre lui et l’artiste » défunt, poursuit la même source pour qui « cela soulève des questions sur les circonstances réelles et les justifications qui ont poussé ce citoyen à atteindre ce degré de désespoir et le conduisant à se suicider en mettant le feu à son corps ».

Pour le PPS et « en l’absence d’enquête et de ses résultats jusqu’à présent, à notre connaissance, et en plus des récits et des interprétations qui parlent d' »extorsion » ou de « problèmes liés à la santé mentale » du défunt, il y a aussi une autre interprétation qui va dans le sens que la personne souffrait d’une situation sociale qui l’a amenée à se sentir dans une extrême injuste ou a fait face à une injustice dans sa vie professionnelle ou artistique ou ses charges financières, que ce soit en tant que retraité ou en tant qu’artiste de théâtre ».

Par conséquent et pour « lever toute ambiguïté qui pourrait entourer l’affaire, et éviter toute exploitation du drame », le PPS a interrogé Mohamed Mehdi Bensaid sur « les mesures » qui seront prises par son ministère pour l’ouverture d’une enquête administrative transparente sur le drame afin de « clarifier ses véritables circonstances ». La question demande également des explications sur la nature de la relation professionnelle et financière du défunt avec le ministère.