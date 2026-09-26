Dans la guerre entre Sanaa et Riyad : Ankara et Islamabad s’impliquent

Sur le terrain, les combats se concentrent désormais autour de Taëz et Lahj. Les Houthis, qui ont pris Mokha et renforcé leur présence autour de Bab el-Mandeb, cherchent à progresser vers les hauteurs dominant le détroit. Les forces gouvernementales, appuyées par les Brigades des Géants, les Forces du Bouclier de la Patrie et des tribus locales, ont repris plusieurs positions montagneuses, dont le mont Nouman, afin d’empêcher les Houthis de couper l’axe reliant Aden, Lahj et Taëz au littoral occidental.

Les frappes contre les positions houthies se poursuivent parallèlement. Le mouvement affirme que plus de 900 frappes aériennes et tirs de missiles ont visé ses positions depuis le début de l’escalade, notamment à Mokha, Bab el-Mandeb, Taëz, Saada et Marib, chiffre qui semble impossible à vérifier indépendamment. Riyad présente ses opérations comme une réponse aux attaques contre son territoire et ses infrastructures.

Le conflit déborde désormais largement du cadre yéménite. Les Houthis disposent d’un levier sur Bab el-Mandeb tout en frappant directement le territoire saoudien. Pour Riyad, l’enjeu est double : contenir leur avancée au Yémen et protéger ses villes, ses infrastructures pétrolières et ses routes d’exportation. Le coût humain s’alourdit : l’OMS recensait 674 morts et 2 998 blessés entre le 6 août et le 18 septembre, tandis que le HCR comptait plus de 130 000 nouveaux déplacés depuis début septembre.

Dans ce cadre, les chefs d’état-major de l’Arabie saoudite, du Pakistan et de la Turquie ont examiné, lors d’une réunion tenue à Riyad vendredi, le renforcement du partage de renseignements, de la coordination militaire et de la complémentarité des capacités entre leurs pays, selon deux communiqués distincts émanant du ministère saoudien de la Défense et de l’armée pakistanaise. Dans le détail, les responsables ont passé en revue la situation sécuritaire ainsi que « les menaces auxquelles fait face l’Arabie saoudite », et les deux communiqués ont condamné les attaques des forces armées yéménites.

L’armée pakistanaise a précisé que les chefs militaires ont également discuté des moyens de consolider la coopération entre les forces armées des trois nations.

Par ailleurs, Khaled ben Salmane, ministre saoudien de la Défense, a affirmé après sa rencontre avec le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, la « poursuite de l’action conjointe » pour faire face à ces menaces, conformément à l’Accord de défense mutuelle de La Mecque.

A rappeler que l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan avaient signé l’« Accord de défense mutuelle de La Mecque » le 7 août dernier, à l’issue d’une réunion réunissant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dans le but de « renforcer la dissuasion collective, la sécurité et la stabilité ».

Dans le même contexte, le ministère pakistanais des Affaires étrangères avait annoncé la veille que le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Turquie évalueraient les modalités d’un soutien à Riyad en vertu de cet accord de défense mutuelle. Le ministère avait également ajouté que les trois pays planifiaient la tenue d’une réunion urgente de leurs chefs d’état-major afin d’examiner les évolutions sécuritaires et la coordination de la défense commune.