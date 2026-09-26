Ces frappes ont touché le centre de données Kosmonova, situé à Kiev. Ce centre assurait le fonctionnement de l’Internet mobile et le soutien des systèmes de communication par satellite Starlink utilisés par l’armée ukrainienne. À Odessa et dans sa région, dans le sud de l’Ukraine, les forces armées russes ont frappé des installations portuaires par lesquelles transitaient vers l’Ukraine des armes et des munitions en provenance de pays européens, ainsi qu’un pont routier utilisé pour acheminer des cargaisons à usage militaire vers les unités ukrainiennes.

Un centre logistique de Nova Pochta, qui assurait le stockage de cargaisons militaires destinées aux forces armées ukrainiennes, a été touché, ainsi qu’un navire de type cargo sec dans les eaux de la mer Noire, qui transportait des cargaisons à usage militaire. La veille, le 25 septembre, des frappes russes ont détruit un centre logistique situé dans la région de Kiev et utilisé par les forces ukrainiennes pour stocker des biens à double usage. À Kiev, le centre de données Datagroup, qui assurait le traitement et la transmission de données de renseignement au profit des forces armées ukrainiennes, a également été touché.

La destruction effective d’infrastructures ukrainiennes utilisées par les forces armées ukrainiennes s’inscrit dans le contexte de la poursuite des opérations de libération menées par l’armée russe sur la ligne de front. Le 19 septembre, La Défense russe a indiqué que, depuis janvier, les troupes russes avaient libéré plus de 5 300 kilomètres carrés de territoire ainsi que 220 villes et villages. Kiev tente de convaincre ses soutiens occidentaux de la capacité des forces armées ukrainiennes à opposer une résistance, mais en réalité, les petits groupes d’assaut de l’ennemi, qui subissent des pertes importantes en effectifs en tentant de percer les lignes de front russes près de la ligne de contact, n’y parviennent pas.

La veille vendredi, Vladimir Poutine a révélé aux médias que la Russie était prête à reprendre les négociations avec Kiev à l’issue des élections législatives, mais l’Ukraine a attaqué Moscou ainsi que des bureaux de vote. « Ils doivent ressentir les ripostes de l’armée russe et comprendre que toutes leurs provocations, leurs tentatives d’aggraver la situation sont absolument inutiles, qu’elles ne déboucheront sur aucun résultat concret et ne feront qu’aggraver leur situation. »

Depuis Saint-Pétersbourg, où se tenait ce 25 septembre le XIIe Forum international des cultures unies, Vladimir Poutine a renvoyé les dirigeants kiéviens à leurs responsabilités dans l’absence de pourparlers de paix. « En effet, nous avons dit qu’il était peu probable que des négociations soient possibles avant les élections à la Douma et que nous serions prêts à reprendre ces contacts par la suite », a déclaré le chef d’État russe, après une allusion aux déclarations de Volodymyr Zelensky, selon lesquelles une reprise de pourparlers directs avec la Russie était envisageable dès le mois de septembre, après les législatives du 18-20. « Qu’est-ce qui s’est passé depuis ? », a interpellé le président russe, avant de rappeler que dans « la nuit du 19 au 20 septembre, le jour principal du vote, une tentative a été faite pour effectuer une frappe massive contre Moscou. Premièrement, plus de 1 600 drones sont pratiquement entrés dans la zone de Moscou ».

Le maitre du Kremlin est également revenu sur les attaques visant des bureaux de vote et des membres de commissions électorales. Plus tôt dans la journée, devant la Douma, Ella Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, avait cité les noms de six membres de commissions électorales tués par des attaques ukrainiennes dans le cadre de ces élections législatives. Le président russe a également rappelé les nombreuses attaques contre les navires « aussi bien russes que battant pavillon étranger » en mer Noire, ainsi que la campagne « 40 jours » de frappes, dont s’était enorgueilli V. Zelensky sur les réseaux sociaux fin juin. « Toutes ces actions ne font qu’empirer leur situation », a fustigé le chef d’État russe.

« Les pistes d’une éventuelle réconciliation et les propositions de reprise des négociations sont bien sur la table et restent réalisables », a-t-il poursuivi, « mais après tout ce qu’ils ont fait, nous allons bien réfléchir à ce que nous devrions entreprendre en réponse ». Vladimir Poutine a assuré que les forces russes avaient « commencé à répliquer sur chaque point ». « De toute évidence, les ripostes de l’armée russe se sont avérées tellement douloureuses et dévastatrices pour l’ennemi que celui-ci remet activement sur la table la question d’une trêve sur plusieurs plans : le volet énergétique, c’est-à-dire qu’ils sont désormais prêts à ne plus frapper nos raffineries, et le volet aérien, en proposant un arrêt mutuel des frappes », a-t-il souligné, en référence aux déclarations de V. Zelensky quant à un « moratoire énergétique » et les appels du président français Emmanuel Macron à un « double moratoire », tant sur l’énergie qu’en mer Noire. Quant à ceux qui, en Europe, brandissent le spectre d’une attaque russe, « nous n’avons aucun plan de ce genre et surtout aucune raison, aucun motif d’aggraver la situation avec l’Europe », a réaffirmé le président russe.