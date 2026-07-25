Croissance marocaine : Des ajustements préconisés par la Banque mondiale pour pérenniser la résilience

Avec une croissance du PIB réel atteignant environ 4,9% en 2025, le Maroc enregistre sa meilleure performance économique de la décennie. Cette progression repose en grande partie sur un essor de l’investissement public lié aux préparatifs de la Coupe du monde 2030 et une reprise naissante dans l’agriculture. Cependant, les nouvelles données sur le marché du travail soulignent un potentiel inexploité, avec un taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre à 22,5%.

Par ailleurs, l’inflation a chuté à 0,8%, allégeant ainsi la pression sur les ménages et les entreprises. En matière de finances publiques, le gouvernement a réduit le déficit budgétaire à 3,5% du PIB. Cette performance a valu au Maroc une amélioration de sa note souveraine par Standard & Poor’s.

La Banque mondiale anticipe une croissance continue de 4,2% en 2026, favorisée par les investissements et la forte demande intérieure. Toutefois, le rapport met en garde contre des défis persistants, notamment l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts d’importation d’énergie et les prix du transport maritime. Ce contexte aurait réduit de 0,8% le taux de croissance espérée.

À long terme, les sécheresses récurrentes représentent un risque pour la production agricole et les secteurs dépendants de l’eau. Le Maroc reste également vulnérable au rythme de la reprise économique chez ses partenaires européens. Sur un plan interne, des défis structurels persistent, notamment la faible participation des femmes au marché du travail. « La résilience de l’économie marocaine est remarquable, et l’élan de croissance est réel et tangible », a déclaré Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte. Selon lui, « préserver et élargir ces acquis nécessite de libérer de nouvelles sources de productivité. La transformation numérique est le levier le plus puissant pour y parvenir ; le Maroc a les atouts nécessaires pour réussir dans cette voie. »

Le rapport révèle que malgré les progrès dans l’adoption des outils numériques, moins d’une entreprise sur cinq utilise intensivement les technologies avancées comme les logiciels de gestion d’entreprise, les plateformes de gestion de la relation client ou les outils de commerce électronique. Renforcer cet usage pourrait offrir des opportunités majeures : des gains de productivité pouvant atteindre 70%, une création d’emploi 10% plus rapide, et des salaires supérieurs de 27% en moyenne. En réduisant l’écart numérique avec des pays comparables, le Maroc pourrait voir sa productivité globale augmenter de 10% à 15%.