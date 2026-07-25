RAM au Nigeria : Turbulences en vue…

Dans une série de messages publiés jeudi sur X, Michael Achimugu, directeur des affaires publiques et de la protection des consommateurs de la NCAA, a affirmé que le transporteur marocain était depuis longtemps « le principal contrevenant » en matière de gestion des bagages, de traitement des passagers et de résolution des plaintes concernant les voyageurs nigérians. Achimugu a dit que la compagnie avait déjà été sanctionnée en 2025 pour des manquements à la protection des consommateurs, mais que le traitement des plaintes ne s’était pas amélioré. Il a également accusé le transporteur de ne pas assister correctement aux réunions convoquées par le régulateur, affirmant que son directeur pays avait refusé de se rendre à Abuja et avait envoyé à sa place un représentant dépourvu de pouvoir de décision.

Déclarant que son département adopterait une position « très ferme », M. Achimugu a écrit qu’il demanderait l’arrêt des opérations de la RAM au Nigeria, jusqu’à ce que la compagnie s’engage à améliorer le traitement réservé aux passagers nigérians.