Crise migratoire de Sebta : La diplomatie marocaine dénonce les « accusations infondées »

Jeudi, à New York, après des discussions avec José Manuel Albares, son homologue espagnol, en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies, Nasser Bourita a souligné que certains responsables espagnols « ne mesurent pas la valeur de ce partenariat » et « ne connaissent pas le Maroc d’aujourd’hui ni ne comprennent la gestion de la migration ».

Ces déclarations surviennent dans un contexte tendu marqué par les arrivées massives à Sebta fin juillet, et la question du retour de milliers de migrants en situation irrégulière, dont des mineurs non accompagnés, toujours présents dans la ville.

N. Bourita a réaffirmé la position « claire » du Maroc en faveur du retour de tous les migrants en situation irrégulière et des mineurs non accompagnés, tout en affirmant que les retards étaient imputables à l’Espagne. « Si les migrants et les mineurs n’ont pas été renvoyés, c’est à l’Espagne qu’il faut poser la question », a-t-il déclaré, attribuant cela à des « controverses, obstacles et difficultés du côté espagnol ».

Malgré ces différends, le responsable a insisté que les relations entre Rabat et Madrid «sont et resteront» guidées par la déclaration conjointe d’avril 2022, établie après les discussions entre le roi Mohammed VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Il a précisé que ce partenariat repose sur « le respect mutuel et le dialogue », et un engagement à éviter les politiques du fait accompli et les actions unilatérales ». Ces principes devraient permettre aux deux pays de se concentrer sur leurs intérêts communs tout en gérant leurs divergences. « Il existe de nombreux domaines où nous sommes d’accord et pouvons progresser. En cas de divergences, nous devons privilégier le dialogue et la concertation, en nous inspirant de l’esprit de bon voisinage et de coopération », a déclaré N. Bourita.

Ces propos suivent plusieurs semaines de versions contradictoires en Espagne concernant le rôle du Maroc dans la crise. Dans une interview, P. Sánchez a déclaré que les contrôles frontaliers marocains avaient « échoué » lors des passages fin juillet, et que Madrid avait demandé des « explications », des « mesures » et des « réponses ». Il a ensuite salué le « dispositif sécuritaire important » déployé par le Maroc le long des frontières de Sebta et Melilla, affirmant qu’il avait empêché une nouvelle tentative d’entrée massive dans les deux enclaves.