Résultats définitifs des législatives : L’Intérieur fait dans le goutte-à-goutte…

Cette confirmation intervient à l’issue de l’achèvement des opérations de recensement des voix par les commissions provinciales et régionales de recensement, présidées par des magistrats, au niveau des différentes préfectures, provinces, préfectures d’arrondissements et régions du Royaume.

Les commissions ont également procédé à la proclamation des résultats du scrutin relatif à l’élection des membres de la Chambre des représentants, à l’établissement des procès-verbaux correspondants et au dépôt d’un exemplaire de ces documents auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Selon les résultats définitifs officiellement proclamés au niveau des circonscriptions électorales locales et régionales, le Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) arrive en tête avec 97 sièges, suivi du Rassemblement national des indépendants (RNI) avec 66 sièges et du Parti de l’Istiqlal avec 65 sièges.

Le Parti de la justice et du développement (PJD) obtient 54 sièges, devant le Mouvement populaire (MP), avec 29 sièges, l’Union socialiste des forces populaires (USFP), avec 26 sièges, et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), avec 19 sièges.

L’Union constitutionnelle (UC) obtient, pour sa part, 17 sièges, tandis que le Mouvement démocratique et social (MDS) et l’Alliance de la gauche décrochent chacun 8 sièges.

Le Front des forces démocratiques (FFD) et le Parti de l’Équité obtiennent chacun deux sièges, alors que le Parti des nouveaux démocrates et le Parti de l’Unité et de la Démocratie décrochent chacun un siège.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur rappelle que les candidates et candidats concernés disposent, conformément à l’article 86 de la loi organique relative à la Chambre des représentants, d’un délai de huit jours pour consulter les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centraux et des commissions de recensement, durant les heures officielles de travail et à compter de la date de leur dépôt. Une façon comme une autre de répondre aux reproches exprimés par nombre de formations, PJD en tête.

La législation prévoit également que toute candidate ou tout candidat dont l’élection fait l’objet d’un recours peut consulter les procès-verbaux des opérations électorales et en obtenir une copie auprès des autorités compétentes, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la requête en recours, conclut le communiqué.