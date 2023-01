Coupe du monde féminine : La FIFA choisit des arbitres marocains

Cette sélection concerne l’arbitre centrale Bouchra Karboubi et les arbitres assistantes Soukaina Hamdi et Fatiha Jermoumi, a indiqué lundi la FIFA, ajoutant que l’arbitre marocain Adil Zourak serait en charge de l’arbitrage vidéo (VAR).

En effet, les trois arbitres marocaines ont montré de belles prestations lors du Mondial U17 en Inde, il y a quelques mois. De plus, B. Karboubi est la première femme marocaine et du monde arabe à arbitrer une finale de coupe nationale masculine. Il s’agit de la Coupe du Trône 2021, celle qui a opposé l’AS FAR au Moghreb de Tétouan (3-0), assistée par F. Jermoumi.

B. Karboubi a officié lors des matchs de la Botola. Elle est considérée comme l’une des plus grandes arbitres en Afrique. Internationale FIFA, B. Karboubi a également dirigé plusieurs matchs lors de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021 notamment la rencontre Zambie-Guinée Equatoriale (groupe B) et la finale Egypte-Sénégal en tant qu’arbitre VAR.

Pour sa part, Adil Zourak a été sélectionné pour représenter le sifflet marocain dans les cabines de la VAR.

Cette édition 2023 verra la première participation des Lionnes de l’Atlas au Mondial après sa place de finaliste lors de la CAN 2022. Ainsi, le Maroc affrontera l’Allemagne le 24 juillet, avant de faire face à la Corée du Sud six jours plus tard. La troisième rencontre de la sélection marocaine sera contre la Colombie, le 3 août.