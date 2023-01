Arts Plastiques : A.M Chaaib expose au Musée de la FAS

Née en 1994 à Lille, Anaëlle Myriam Chaaib invite, via son œuvre singulière au voyage en ravivant ses souvenirs d’enfance appartenant à ses deux pays d’origine, avec un attachement tout particulier pour le Nord du Maroc.

Au cœur de sa pratique se trouve une réinvention de la peinture naïve utilisée par les artistes marocains du siècle dernier. Son travail s’inspire de références culturelles reconnaissables telles que la peinture miniature persane, les contes marocains, les modèles architecturaux exotiques et les œuvres classiques plus modernes et contemporaines. A côté de ces sources identifiables – souvent considérées comme de la «vérité» – se trouvent des anecdotes de l’ordre de l’inédits et de l’onirique, qui compliquent parfois la frontière entre le passé et le présent, la réalité et la fiction, signale la Fondation.

L’artiste offre ainsi une œuvre « profondément inscrite dans notre monde, se nourrit ́de lui, et pour autant terriblement intime ».