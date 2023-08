Les Verts ont reçu le premier but à la 19e minute, sur un tir de Cristiano Ronaldo, puis Sultan Al-Ghanam a ajouté un deuxième but, à la 29e minute, et un troisième but de la tête signé de l’Ivoirien Seko Fofana à la 38e minute de jeu.

Le seul but des Verts a été enregistré sur un but contre son camp du joueur Abdulla Madou à la 42e minute de jeu.