Coup dur pour la force Al-Qods : Israël aligne les martyrs iraniens

Né en novembre 1960 à Ispahan, il a rejoint le Corps des Gardiens de la Révolution islamique en 1980 pendant la guerre de 8 ans qui a opposé son pays à l’Irak sous le dictateur déchu Saddam Hussein. Entre 1983 et 1986, il a dirigé la division Qamar Bani Hashem 44. Entre 1986 et 1991, il a été le commandant de la quatorzième division de l’Imam Hussein du CGRI.

De 2005 à 2006, il a été le commandant du quartier général de la Brigade Tha’ar Allah qui avait été fondée pendant la guerre par l’ex-commandant de la force al-Qods le général martyr Qassem Soleimani.

Entre 2005 et 2008, il a été désigné commandant des forces terrestres des Gardiens de la Révolution. Le martyr a aussi été chargé du commandement de l’armée de l’air du CGRI pendant une courte période en 2005. Entre 2008 et 2016, il a servi dans la force al-Qods. Par la suite, jusqu’en 2019, il a été officier des opérations des Gardiens de la Révolution. Puis il est retourné travailler comme fonctionnaire de la Force al-Qods en Syrie et au Liban de 2020 à 2024.

Dans une interview avec la chaine d’information libanaise al-Mayadeen, Abou Ahmad Fouad, chargé des relations arabes et nationalistes du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), a assuré que le martyre du général est « une grosse perte pour l’axe de la résistance et le peuple palestinien ». « Le martyr veillait à développer les capacités dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée en tant que facteur essentiel pour ébranler l’entité sioniste », a-t-il expliqué. Selon lui, il recrutait toutes les forces en faveur de la résistance. « Il suivait la coordination avec les parties concernées pour acheminer des armes à Gaza », a-t-il ajouté.

Le FPLP a fait partie des factions de la résistance qui ont condamné l’agression israélienne contre le consulat iranien à Damas assurant que « la politique de liquidations est vouée à l’échec et a toujours constitué un motif et une incitation à l’escalade des frappes douloureuses contre l’occupation ».