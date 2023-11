Condamnations à l’ONU : Le double-standard dénoncé par le représentant de Moscou

« Vous criez aujourd’hui à qui mieux mieux à la destruction de villes ukrainiennes, aux frappes russes prétendument non sélectives contre ces villes », souligne dans un premier temps le diplomate, appelant ses « collègues » occidentaux à se « donner la peine d’utiliser internet, de lire des actualités ukrainiennes, de regarder la télévision ».

« Là, vous verrez plein de reportages sur les restaurants et les clubs de Kiev, d’Odessa, de Kharkov, de Dniepropetrovsk ou d’autres villes ukrainiennes », assure-t-il. « Les organes de pouvoir, d’autres organes municipaux fonctionnent normalement presque partout », ajoute le diplomate russe, avant d’évoquer la situation à Gaza « qu’Israël tente de raser depuis trois semaines seulement ». « Vous verrez des villes, hôpitaux, écoles détruits et brûlés de fond en comble », déclare V.Nebenzia, estimant que « cela fait penser à ce que les Américains ont fait aux villes de Falloujah et de Raqqa » en Irak et en Syrie.

« Ayant comparé ces deux réalités, demandez-vous combien de fois vous avez condamné l’élimination méthodique de civils palestiniens. Combien de fois avez-vous essayé de convoquer une session du Conseil de sécurité à ce propos ? Avez-vous soutenu un seul appel au cessez-le-feu ? », assène le diplomate russe.

Les vifs débats au Conseil de sécurité de l’ONU ont exposé les profondes divisions face à la guerre, quatre projets de résolutions ayant été rejetés. Certains textes, ont l’un proposé par la Russie, ont été bloqués notamment par les Etats-Unis, alliés d’Israël, parce qu’ils ne mentionnaient pas le droit d’Israël à se défendre ou ne qualifiaient pas le Hamas de mouvement « terroriste ».

Un autre présenté par les Américains a été bloqué par la Russie et la Chine notamment parce qu’il ne réclamait pas clairement un cessez-le-feu. Face à cette impasse, l’Assemblée générale a pris n’a pu adopter vendredi 27 octobre, à une large majorité toutefois, une résolution non contraignante demandant une « trêve humanitaire immédiate », mais ne mentionnant pas le Hamas. Un texte qualifié d’infamie par Israël.