Commerce Extérieur : Poursuite de l’allègement du déficit commercial

Cette amélioration de la balance commerciale résulte de : x La baisse de -2,3% des importations à 419,6 Mrds DH, traduisant la diminution de ceux des produits énergétiques de -20,9% à 69,4 Mrds DH, des demi-produits de -13,1% à 87,1 Mrds DH et des produits alimentaires de -2,7% à 52,9 Mrds DH ainsi que l’augmentation des achats des produits finis de consommation de +14,5% à 92,8 Mrds DH et des biens d’équipement de +22,9% à 95,4 Mrds DH ; outre la progression des exportations de +0,8% à 250,1 Mrds DH profitant principalement de l’amélioration des expéditions des secteurs de l’électronique et électricité de +34,6% à 13,5 Mrds DH, du textile et cuir de +11,5% à 28,6 Mrds DH et de l’Automobile de +37,4% à 82,0 Mrds DH.

En revanche, les ventes des phosphates et dérivés se sont repliées de -40,2% à 40,9 Mrds DH.

Au volet des paiements, les recettes MRE ont augmenté de +10,0% à 65,9 Mrds DH au moment où celles de voyages ont progressé de +50,9% s’établissant à 57,2 Mrds DH. Pour leur part, les flux d’IDE ont diminué de -52,3% pour atteindre 8,6 Mrds DH à fin juillet 2023.

