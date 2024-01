Commerce extérieur : Amélioration des échanges au T4-2023

Dans le détail, les exportations de biens se seraient améliorées de 5,7% en variation annuelle, en valeur, après deux trimestres successifs de baisse, précise le HCP dans son point de conjoncture du quatrième trimestre 2023 et des perspectives pour le premier trimestre 2024.

Les ventes extérieures de l’automobile dans les segments “construction”, “câblage” et “intérieur sièges et cuir” auraient continué de concourir positivement à l’évolution des exportations globales avec une contribution de 6,3 points, suivies par celles des produits des industries électriques et électroniques (0,7 point) et de l’aéronautique (1,2 point), tirées par une demande mondiale entretenue pour les produits de l’automobile et les produits électriques. A l’inverse, et malgré une hausse des quantités exportées des engrais naturels et chimiques, les ventes des phosphates et dérivés auraient continué de contribuer négativement à la croissance des exportations totales en valeur, mais de manière moins accentuée que les trimestres précédents (4,3 points au lieu de 17,6 points et 11,8 points), pâtissant de la baisse de leur prix sur le marché mondial par rapport à la même période de 2022.

S’agissant des importations de biens en valeur, elles auraient affiché une baisse de 0,6% au quatrième trimestre 2023, traduisant essentiellement le reflux de leurs prix, en ligne avec la régression de la plupart des cours internationaux des matières premières brutes. Cette diminution s’explique par la contraction des achats des produits énergétiques, notamment ceux des gasoils et fuels et de la houille ainsi que des demi-produits et des produits bruts, relève le HCP. En revanche les achats des biens d’équipement industriel se sont inscrits en hausse, tirés par les acquisitions des machines et appareils divers, des moteurs à piston, des appareils pour la coupure et la connexion électrique et des voitures utilitaires, suivis par les importations des biens de consommation, notamment les pièces détachées pour les voitures de tourisme et les médicaments.

La hausse des exportations des biens, en valeur, et le repli des importations s’est traduit par un allègement du déficit de la balance commerciale des biens et engendré une amélioration du taux de couverture, au quatrième trimestre 2023, de 2,2 points par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 60,8%.