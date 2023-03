Bonne gouvernance : Lancement à Rabat du 3ème exercice “PEFA”

Lancé lors d’un atelier de travail autour du programme, tenu les 28 février et 1er mars 2023, cet exercice devrait servir de base au gouvernement pour le suivi et la mise en œuvre des réformes dans le domaine des finances publiques, indique le ministère sur son site web, notant que l’atelier s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la gestion des finances publiques du Maroc avec pour objectif de mesurer les progrès réalisés en la matière depuis la tenue du dernier exercice “PEFA” en 2016.

Dans une démarche d’harmonisation des méthodes d’évaluation, le cadre PEFA s’est imposé depuis plusieurs années comme une norme internationale de référence en matière d’évaluation des finances publiques, rappelle la même source. Il a pour objectif de présenter, à un instant donné, une vue d’ensemble du système de gestion des finances publiques et de mesurer sa performance sur la base d’éléments probants.

En 2019, le Secrétariat PEFA a développé une approche simplifiée du processus, connue sous l’appellation “Agile PEFA” qui suit en grande partie la même approche que celle du processus PEFA standard. La principale différence réside dans le fait que les mesures ont été rationalisées et les délais réduits pour s’assurer que l’évaluation soit achevée dans les plus brefs délais.

En outre, pour la première fois au Maroc, l’évaluation 2023 couvrira un cadre supplémentaire : le PEFA Genre. Au Maroc, le ministère de l’Économie et des Finances pilote ce programme avec le soutien de la BM, la BAD, l’UE et l’AFD. Ce programme concerne tous les départements ministériels, les institutions aux niveaux central et régional, ainsi que les établissements et les entreprises publics. La première journée de l’atelier “Agile PEFA” a été dédiée à la présentation générale du programme et des cadres PEFA, et aura été suivie d’une session de discussion avec les participants. La deuxième journée a, quant à elle, été consacrée à la finalisation de la note conceptuelle.