Basculement de l’opinion US sur la Palestine : Soutenu par l’ADL, un projet de loi vise à brider les réseaux sociaux 

Le projet de loi, intitulé « Stop Online Hate and Hold Tech Accountable Act », a été présenté mercredi par les représentants Josh Gottheimer (démocrate, New Jersey) et Don Bacon (républicain, New Jersey), avec le soutien public de Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League (ADL), selon la plateforme Common Dreams. Le projet de loi exige que les réseaux sociaux coopèrent avec le gouvernement fédéral pour élaborer des politiques de censure ciblant les comptes et les contenus des « groupes terroristes désignés », et soumettent des rapports périodiques au ministère de la Justice. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars par jour.

Les détracteurs de ce projet ont averti que la définition de l’antisémitisme donnée par les législateurs va bien au-delà des discours de haine ou de l’incitation à la violence contre les Juifs, et englobe la critique de la politique d’Israël elle-même.

Matthew Beattie, chroniqueur de Reason, a souligné que D. Bacon « a clairement indiqué qu’il considérait toute critique de l’État d’Israël comme antisémite ». Lors de la même conférence, D. Bacon a critiqué les récentes manifestations contre la politique israélienne de famine à Gaza, déclarant : « J’ai assisté à des manifestations ces derniers jours, et elles étaient horribles… L’antisémitisme était perceptible dans leurs propos et dans la manière dont ils ont traité certains membres juifs du Congrès.» Plus, il a suggéré que le simple fait d’appeler à s’opposer aux législateurs pro-israéliens était antisémite. « J’ai lu aujourd’hui un article sur moi qui disait que nous devrions nous opposer aux législateurs pro-sionistes. C’est inacceptable », a-t-il encore soutenu.

J. Gottheimer a souligné, pour sa part, qu’« il ne s’agit pas seulement de lutter contre le terrorisme. Il s’agit de mettre fin à une campagne de désinformation massive qui nous touche au quotidien.»

Glenn Greenwald, journaliste indépendant a affirmé sur la plateforme X, que ce projet de loi contredisait la rhétorique conservatrice traditionnelle contre la censure par les entreprises technologiques. « Pendant une décennie, il existait un consensus complet à droite sur le fait que la censure des géants de la technologie était un véritable fléau, surtout lorsqu’elle était exercée par le gouvernement. Tout a changé lorsque la censure a pris le pas sur Israël », a-t-il ajouté.

Le Comité américano-arabe de lutte contre la discrimination (ADC) a également publié une déclaration avertissant que le projet de loi confère au gouvernement américain, en collaboration avec des groupes pro-israéliens comme l’ADL, « des pouvoirs illimités pour surveiller les entreprises de médias privées, réprimer l’expression légale et imposer de lourdes amendes pouvant atteindre cinq millions de dollars par jour ».

En conclusion de la déclaration de l’ADC, le directeur exécutif Abdul Ayoub a averti que « le Premier Amendement est la pierre angulaire de la démocratie américaine et notre bouclier contre la censure et les abus de pouvoir. Lorsque des membres du Congrès commencent à sacrifier nos libertés pour plaire à un gouvernement étranger, nous perdons ce qui fait la liberté de ce pays. Nous devons rejeter toute législation qui menace nos droits à la liberté d’expression, de conscience et de dissidence. »

Ce n’est pas la première tentative ; un projet de loi similaire avait été présenté en 2023, mais avait été rejeté en commission. A l’époque, les mêmes élus avaient appelé vivement à la surveillance des médias, appelant le ministère de la Justice à contraindre les chaînes comme Al Jazeera et AJ+ à s’enregistrer comme « agents étrangers ». Ils ont également été à l’avant-garde des appels à l’interdiction de TikTok, arguant que l’application « promeut des contenus anti-israéliens et pro-Hamas ».

Le président de l’ADL, a toujours affirmé que « l’antisionisme est de l’antisémitisme », comparant même les étudiants portant le keffieh palestinien en 2024 à « des personnes portant des croix gammées ». Plus récemment, il a soutenu l’arrestation sans mandat d’un organisateur pro-palestinien par les services de l’Immigration et des Douanes.

Le communiqué de presse des législateurs citait le « Bilan des médias sociaux » de l’ADL pour 2024, qui critiquait des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X pour leur « manquement constant à lutter contre les discours de haine antisémites et anti-israéliens ».

Dans le sillage de l’opération Déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre 2023, l’ADL a révisé sa méthodologie de classification des « incidents antisémites » afin d’inclure non seulement les discours de haine contre les Juifs, mais aussi les expressions d’opposition au sionisme, selon un rapport de Common Dreams. Ce projet intervient à un moment où l’opinion publique américaine évolue radicalement à l’égard d’Israël en raison de son agression contre la bande de Gaza. Selon un sondage CNN publié la semaine dernière, seuls 23 % des Américains considèrent les actions d’Israël comme « pleinement justifiées », soit une baisse de 27 points par rapport à octobre 2023, tandis que 22 % les jugent « totalement injustifiées ».