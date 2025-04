Après les séries de raids US contre le Yémen : Sanaa affirme avoir frappé Tel-Aviv et la flotte US en mer Rouge

« Le drone US a été touché par un missile sol-air de fabrication locale. Il s’agit du 3ème drone abattu avec succès en dix jours et du 18ème depuis le début de la bataille de la conquête promise et du front de soutien à Gaza », a précisé le porte-parole militaire, Yahya Saree. « Cette opération est une riposte à l’agression américaine en cours contre notre pays et à ses horribles massacres menés contre notre peuple », a ajouté le général de brigade yéménite.

Mardi soir, les forces américaines ont mené plusieurs frappes contre diverses zones du Yémen, faisant 9 martyrs et plusieurs blessés, et causant des dommages matériels aux biens des citoyens. Aux dernières nouvelles, les raids sur Hodeïda ont fait 12 martyrs, dont 6 femmes et 4 enfants, et 15 blessés.

« Nos opérations en soutien à Gaza ne s’arrêteront pas avant l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège imposé contre Gaza. Nos forces continueront également de mener à bien leurs missions défensives pour faire face à toute agression contre le Yémen. Nous sommes pleinement préparés à faire face de manière responsable à toute tentative visant à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité de notre pays ». a réitéré le général Y. Saree.