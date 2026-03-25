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Après avoir essuyé les foudres de la CAF : La FSF se tourne vers le TAS

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Après avoir essuyé les foudres de la CAF : La FSF se tourne vers le TAS

Cette annonce a été faite par Moussa Mbaye, membre du comité exécutif de la fédération, lors d’un entretien accordé à la chaine nationale où il a confirmé que la FSF allait engager des actions. Dans ce sens, il a mis en garde contre la diffusion de fausses informations et a appelé à attendre les déclarations officielles. «Nous n’agirons pas sous le coup de l’émotion, mais de manière calme et rationnelle pour assurer la meilleure défense des intérêts du Sénégal», a-t-il dit.

Selon lui, l’avocat en charge de l’affaire est spécialisé dans les litiges sportifs et a déjà remporté plusieurs batailles au TAS, notamment en défendant le Maroc suite à la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’exclure le royaume de deux éditions de la CAN, en 2015, en raison de son refus d’accueillir le tournoi.

Cette sortie fait suite à la décision du jury d’appel de la CAF, rendue le 17 mars, qui a considéré que l’équipe sénégalaise avait déclaré forfait en ayant quitté la pelouse avant la fin du match. Le Maroc a alors été déclaré gagnant sur tapis vert.

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