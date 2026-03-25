Classement FIFA : Le Maroc squatte la 8è place

En effet, la sélection nationale campe la 8ème place, mais elle compte désormais 1754,59 points au lieu de 1736,57. Avec ce nouveau score, le Maroc est au coude à coude avec les Pays-Bas qui sont à la septième place (1756,27), ou encore le Portugal (6e ; 1760,38) et le Brésil (5e ; 1760,46). Le Onze national creuse aussi son écart avec les nations qui clôturent ce top 10, à savoir la Belgique (9e ; 1730,71) et l’Allemagne (10e ; 1724,15).

La semaine dernière, le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a retiré le titre de la CAN 2025 au Sénégal, pour l’attribuer au Maroc sur tapis vert (3-0). La décision a été motivée par l’initiative des Lions de la Teranga de quitter la pelouse sans l’autorisation de l’arbitre, avant la fin du match de la finale face aux Lions de l’Atlas. Une démarche considérée comme un forfait, en vertu des articles 82 et 84 du règlement de l’instance.