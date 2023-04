Amsterdam rend hommage à A. Zaki : Un pont rebaptisé du nom du défunt artiste

La décision intervient, rapportent les médias, alors que l’œuvre de l’artiste « se concentrait sur les paysages urbains d’Amsterdam et les fleurs » et qu’A. Zaki « symbolise la migration de travail et le lien entre deux cultures ».

L’artiste-peintre est arrivé aux Pays-Bas en 1961 en provenance de Casablanca. Quelques années plus tard, il s’est installé à Swifterbant où il peint plusieurs œuvres. Il se rendait souvent à Amsterdam et « le week-end, il descendait au marché Dapper. Il avait un lien avec la ville. Il adorait Amsterdam », raconte sa fille Hajia Zaki.

C’est la fille de l’artiste qui a postulé pour rebaptiser le pont de la Jacob van Lennepstraat à Amsterdam West. Ce dernier portera désormais le nom de l’artiste néerlando-marocain. « On ne sait pas encore quand le nom officiel sera dévoilé. Selon la municipalité, cela devrait se faire à la fin de l’été. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le maire de Casablanca sera présent lors de l’inauguration », annonce la presse néerlandaise.

Après son arrivée en 1961 aux Pays-Bas, Abdellah Zaki a travaillé à Lelystad. Pendant son temps libre, il s’adonne à la peinture. Il s’enfermait dans le grenier et peignait de mémoire ce qu’il avait vu. « Son cœur n’était pas dans le travail à l’usine. Le travail était une obligation pour subvenir à ses besoins, parce qu’il ne pouvait pas vivre de l’art à l’époque. Mais son cœur était très attaché à l’art» , a témoigné la fille de l’artiste.

Le défunt « artiste de Swifterbant » est surtout connu pour sa peinture du marché aux fleurs d’Amsterdam datant de 1979, qui a été exposée au Musée d’Amsterdam, après son décès. Il a commencé à peindre avant même d’arriver aux Pays-Bas et avait fréquenté, au Maroc, une école d’art et une école de musique.