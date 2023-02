Alerte Météo : Pluies, neige et vent de la partie

Ainsi, des pluies localement fortes oscillant entre 20 et 30 mm concerneront, du lundi à 18h au mardi 07h00, les provinces de Laâyoune et Tarfaya, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Aussi, Tétouan, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq et Tanger-Assilah connaîtront de fortes rafales de vent (70 à 90 km/h) du lundi à 06H00 au mardi à 06H00, a précisé la même source, ajoutant que le même phénomène aura lieu jusqu’au mardi à 06H00 à Tiznit, Sidi Ifni, Tan-Tan et Guelmim. Des chutes de neige (30 à 60 cm) seront enregistrées du lundi à 15h au mercredi à 23h00 au-delà de 1.400m, dans les provinces de Ouarzazate, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Chichaoua, Midelt, Tinghir et Taroudant, a conclu la DGM.